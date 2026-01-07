- 자본
- 축소
트레이드:
373
이익 거래:
185 (49.59%)
손실 거래:
188 (50.40%)
최고의 거래:
747.00 USD
최악의 거래:
-603.45 USD
총 수익:
62 252.96 USD (701 972 pips)
총 손실:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
연속 최대 이익:
15 (4 548.68 USD)
연속 최대 이익:
4 548.68 USD (15)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
84.27%
최대 입금량:
4.22%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
272 (72.92%)
숏(주식차입매도):
101 (27.08%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
40.23 USD
평균 이익:
336.50 USD
평균 손실:
-251.31 USD
연속 최대 손실:
16 (-3 787.73 USD)
연속 최대 손실:
-3 787.73 USD (16)
월별 성장률:
39.44%
연간 예측:
478.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 372.67 USD
최대한의:
8 832.34 USD (47.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.63% (8 832.34 USD)
자본금별:
4.69% (685.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|68
|CHFJPY
|-175
|GBPJPY
|313
|EURJPY
|287
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|526
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
Konsisten
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
224%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
USD
53%
1:50