Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
373
이익 거래:
185 (49.59%)
손실 거래:
188 (50.40%)
최고의 거래:
747.00 USD
최악의 거래:
-603.45 USD
총 수익:
62 252.96 USD (701 972 pips)
총 손실:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
연속 최대 이익:
15 (4 548.68 USD)
연속 최대 이익:
4 548.68 USD (15)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
84.27%
최대 입금량:
4.22%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
272 (72.92%)
숏(주식차입매도):
101 (27.08%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
40.23 USD
평균 이익:
336.50 USD
평균 손실:
-251.31 USD
연속 최대 손실:
16 (-3 787.73 USD)
연속 최대 손실:
-3 787.73 USD (16)
월별 성장률:
39.44%
연간 예측:
478.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 372.67 USD
최대한의:
8 832.34 USD (47.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.63% (8 832.34 USD)
자본금별:
4.69% (685.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +747.00 USD
최악의 거래: -603 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +4 548.68 USD
연속 최대 손실: -3 787.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
273 더...
Konsisten
리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AB77
월별 30 USD
224%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
53%
1:50
