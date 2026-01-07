- 자본
트레이드:
578
이익 거래:
484 (83.73%)
손실 거래:
94 (16.26%)
최고의 거래:
2 200.00 USD
최악의 거래:
-1 581.17 USD
총 수익:
76 678.76 USD (191 253 pips)
총 손실:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
연속 최대 이익:
35 (4 393.39 USD)
연속 최대 이익:
4 681.23 USD (18)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
8.48
롱(주식매수):
327 (56.57%)
숏(주식차입매도):
251 (43.43%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
52.70 USD
평균 이익:
158.43 USD
평균 손실:
-491.67 USD
연속 최대 손실:
11 (-475.10 USD)
연속 최대 손실:
-2 119.80 USD (2)
월별 성장률:
55.37%
연간 예측:
671.83%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
270.09 USD
최대한의:
3 591.03 USD (9.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.07% (2 708.90 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|567
|XAGUSD.pro
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|31K
|XAGUSD.pro
|-475
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|19K
|XAGUSD.pro
|-877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
최고의 거래: +2 200.00 USD
최악의 거래: -1 581 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 393.39 USD
연속 최대 손실: -475.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxainGroup-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
