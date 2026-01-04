- 자본
- 축소
트레이드:
186
이익 거래:
66 (35.48%)
손실 거래:
120 (64.52%)
최고의 거래:
84.08 USD
최악의 거래:
-12.46 USD
총 수익:
851.05 USD (86 710 pips)
총 손실:
-683.36 USD (69 088 pips)
연속 최대 이익:
6 (8.13 USD)
연속 최대 이익:
85.05 USD (2)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.23%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.93
롱(주식매수):
176 (94.62%)
숏(주식차입매도):
10 (5.38%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
12.89 USD
평균 손실:
-5.69 USD
연속 최대 손실:
9 (-41.69 USD)
연속 최대 손실:
-54.56 USD (8)
월별 성장률:
97.67%
연간 예측:
1 185.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.74 USD
최대한의:
87.03 USD (37.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.17% (87.03 USD)
자본금별:
0.15% (0.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|AUDJPY
|18
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|153
|AUDJPY
|21
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|3.3K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.08 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +8.13 USD
연속 최대 손실: -41.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
99%
0
0
USD
USD
336
USD
USD
14
0%
186
35%
100%
1.24
0.90
USD
USD
37%
1:500