NES Technology

Axis Alpha Capital

NES Technology
0 리뷰
안정성
74
1 / 5.7K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 609%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 422
이익 거래:
3 978 (73.36%)
손실 거래:
1 444 (26.63%)
최고의 거래:
111.36 USD
최악의 거래:
-109.64 USD
총 수익:
12 712.38 USD (592 401 pips)
총 손실:
-7 941.23 USD (439 545 pips)
연속 최대 이익:
17 (38.06 USD)
연속 최대 이익:
185.32 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
1.63%
최대 입금량:
1.63%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
29.28
롱(주식매수):
2 695 (49.70%)
숏(주식차입매도):
2 727 (50.30%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
3.20 USD
평균 손실:
-5.50 USD
연속 최대 손실:
3 (-8.86 USD)
연속 최대 손실:
-162.95 USD (2)
월별 성장률:
4.76%
연간 예측:
57.76%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.30 USD
최대한의:
162.95 USD (4.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.26% (162.95 USD)
자본금별:
0.57% (29.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 3963
XAUUSD 1400
US30+ 59
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 3.6K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 96K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +111.36 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38.06 USD
연속 최대 손실: -8.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

STARTRADERFinancial-Live
6.54 × 50
리뷰 없음
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
