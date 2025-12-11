- 자본
- 축소
트레이드:
5 422
이익 거래:
3 978 (73.36%)
손실 거래:
1 444 (26.63%)
최고의 거래:
111.36 USD
최악의 거래:
-109.64 USD
총 수익:
12 712.38 USD (592 401 pips)
총 손실:
-7 941.23 USD (439 545 pips)
연속 최대 이익:
17 (38.06 USD)
연속 최대 이익:
185.32 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
1.63%
최대 입금량:
1.63%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
29.28
롱(주식매수):
2 695 (49.70%)
숏(주식차입매도):
2 727 (50.30%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
3.20 USD
평균 손실:
-5.50 USD
연속 최대 손실:
3 (-8.86 USD)
연속 최대 손실:
-162.95 USD (2)
월별 성장률:
4.76%
연간 예측:
57.76%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.30 USD
최대한의:
162.95 USD (4.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.26% (162.95 USD)
자본금별:
0.57% (29.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3963
|XAUUSD
|1400
|US30+
|59
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|3.6K
|XAUUSD
|1.1K
|US30+
|50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|96K
|XAUUSD
|16K
|US30+
|41K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +111.36 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38.06 USD
연속 최대 손실: -8.86 USD
리뷰 없음
