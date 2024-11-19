- 자본
- 축소
트레이드:
6 862
이익 거래:
3 518 (51.26%)
손실 거래:
3 344 (48.73%)
최고의 거래:
273.86 USD
최악의 거래:
-141.25 USD
총 수익:
24 076.12 USD (3 330 456 pips)
총 손실:
-18 707.94 USD (3 485 829 pips)
연속 최대 이익:
32 (308.15 USD)
연속 최대 이익:
434.32 USD (17)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
97.32%
최대 입금량:
48.54%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
7.43
롱(주식매수):
4 514 (65.78%)
숏(주식차입매도):
2 348 (34.22%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
0.78 USD
평균 이익:
6.84 USD
평균 손실:
-5.59 USD
연속 최대 손실:
22 (-102.50 USD)
연속 최대 손실:
-252.96 USD (2)
월별 성장률:
47.49%
연간 예측:
578.46%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
383.73 USD
최대한의:
722.51 USD (26.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.95% (627.10 USD)
자본금별:
10.52% (318.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1766
|XAUUSD
|1242
|GBPJPY
|914
|EURJPY
|861
|EURUSD
|623
|GBPUSD
|595
|CADJPY
|323
|XAUJPY
|306
|EURGBP
|197
|BTCUSD
|33
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-200
|EURJPY
|-193
|EURUSD
|258
|GBPUSD
|26
|CADJPY
|-104
|XAUJPY
|2.2K
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|-156
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|12K
|XAUUSD
|345K
|GBPJPY
|-25K
|EURJPY
|-19K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|4.9K
|CADJPY
|-11K
|XAUJPY
|347K
|EURGBP
|2.5K
|BTCUSD
|-844K
|AUDUSD
|124
|NZDUSD
|68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +273.86 USD
최악의 거래: -141 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +308.15 USD
연속 최대 손실: -102.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarkets-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LMAXNZ2-LIVE
|0.00 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
RusdavLtd-Live
|0.00 × 12
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.31 × 1131
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.37 × 19
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.45 × 11
|
ECMarkets-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 679
|
FusionMarkets-Live 2
|0.60 × 10
|
ICMarkets-Live20
|0.79 × 52
|
ICMarkets-Live08
|0.84 × 1992
|
ICMarketsSC-Live08
|0.87 × 10303
|
Exness-Real9
|0.90 × 1016
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 348
|
Pepperstone-Edge04
|1.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.03 × 7634
|
ICMarkets-Live19
|1.12 × 174
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|1.13 × 110
|
ICMarkets-Live14
|1.15 × 71
|
ILQAu-A1 Live
|1.16 × 50
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
480%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
62
99%
6 862
51%
97%
1.28
0.78
USD
USD
28%
1:500