- 자본
- 축소
트레이드:
4 408
이익 거래:
3 338 (75.72%)
손실 거래:
1 070 (24.27%)
최고의 거래:
257.00 GBP
최악의 거래:
-225.17 GBP
총 수익:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
총 손실:
-7 451.10 GBP (1 137 169 pips)
연속 최대 이익:
58 (66.50 GBP)
연속 최대 이익:
428.02 GBP (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
17.13%
최대 입금량:
8.91%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.47
롱(주식매수):
2 241 (50.84%)
숏(주식차입매도):
2 167 (49.16%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
0.53 GBP
평균 이익:
2.93 GBP
평균 손실:
-6.96 GBP
연속 최대 손실:
8 (-21.62 GBP)
연속 최대 손실:
-226.01 GBP (2)
월별 성장률:
17.68%
연간 예측:
214.52%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
43.21 GBP
최대한의:
425.86 GBP (8.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.02% (410.05 GBP)
자본금별:
12.61% (367.38 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|956
|AUDCAD
|643
|AUDNZD
|507
|NZDCHF
|357
|XAUUSD
|332
|EURUSD
|331
|USDJPY
|120
|AUDCHF
|116
|GBPUSD
|107
|USDCAD
|102
|BTCUSD
|89
|EURAUD
|85
|EURGBP
|81
|EURJPY
|77
|GBPCAD
|76
|GBPAUD
|56
|USDCHF
|52
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|44
|AUDUSD
|37
|AUDJPY
|23
|GBPJPY
|21
|EURSGD
|16
|USDSGD
|16
|GBPCHF
|14
|XAGUSD
|12
|EURCHF
|12
|XAUJPY
|11
|XAUCHF
|11
|XAUAUD
|9
|XAUEUR
|9
|EURNZD
|9
|XAUGBP
|9
|NZDUSD
|6
|SUMMARY
|5
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|4
|US30
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|464
|AUDNZD
|118
|NZDCHF
|186
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|-67
|USDJPY
|24
|AUDCHF
|-139
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|-136
|EURAUD
|-25
|EURGBP
|5
|EURJPY
|104
|GBPCAD
|-21
|GBPAUD
|10
|USDCHF
|-9
|EURCAD
|-11
|ETHUSD
|-2
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|-3
|GBPJPY
|2
|EURSGD
|13
|USDSGD
|-2
|GBPCHF
|0
|XAGUSD
|-3
|EURCHF
|-11
|XAUJPY
|1
|XAUCHF
|-8
|XAUAUD
|-5
|XAUEUR
|-13
|EURNZD
|18
|XAUGBP
|-2
|NZDUSD
|3
|SUMMARY
|28
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|-2
|US30
|-23
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|23K
|AUDCAD
|43K
|AUDNZD
|16K
|NZDCHF
|9.6K
|XAUUSD
|53K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCHF
|-5.7K
|GBPUSD
|2.1K
|USDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|-40K
|EURAUD
|1.2K
|EURGBP
|315
|EURJPY
|4.6K
|GBPCAD
|158
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|-58
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|-24K
|AUDUSD
|313
|AUDJPY
|53
|GBPJPY
|180
|EURSGD
|313
|USDSGD
|46
|GBPCHF
|97
|XAGUSD
|-38
|EURCHF
|-212
|XAUJPY
|210
|XAUCHF
|-257
|XAUAUD
|-225
|XAUEUR
|-434
|EURNZD
|1.3K
|XAUGBP
|-10
|NZDUSD
|240
|SUMMARY
|0
|CADCHF
|191
|CHFJPY
|6
|US30
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +257.00 GBP
최악의 거래: -225 GBP
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +66.50 GBP
연속 최대 손실: -21.62 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live11
|0.61 × 147
|
ICMarkets-Live11
|0.65 × 55
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 116
|
ICMarkets-Live20
|0.96 × 438
|
ICMarketsSC-Live32
|1.15 × 643
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 1290
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.36 × 8625
|
ICMarkets-Live10
|1.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|1.53 × 2833
|
ICMarketsSC-Live14
|1.60 × 10
|
ICMarkets-Live12
|1.68 × 550
|
ICMarkets-Live14
|1.74 × 27
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.12 × 441
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.
The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.
If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.
This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
175%
0
0
USD
USD
3K
GBP
GBP
255
80%
4 408
75%
17%
1.31
0.53
GBP
GBP
20%
1:500