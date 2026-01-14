시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DayFunded
Derrick Kityo

DayFunded

Derrick Kityo
0 리뷰
안정성
255
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 175%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 408
이익 거래:
3 338 (75.72%)
손실 거래:
1 070 (24.27%)
최고의 거래:
257.00 GBP
최악의 거래:
-225.17 GBP
총 수익:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
총 손실:
-7 451.10 GBP (1 137 169 pips)
연속 최대 이익:
58 (66.50 GBP)
연속 최대 이익:
428.02 GBP (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
17.13%
최대 입금량:
8.91%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.47
롱(주식매수):
2 241 (50.84%)
숏(주식차입매도):
2 167 (49.16%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
0.53 GBP
평균 이익:
2.93 GBP
평균 손실:
-6.96 GBP
연속 최대 손실:
8 (-21.62 GBP)
연속 최대 손실:
-226.01 GBP (2)
월별 성장률:
17.68%
연간 예측:
214.52%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
43.21 GBP
최대한의:
425.86 GBP (8.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.02% (410.05 GBP)
자본금별:
12.61% (367.38 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCAD 956
AUDCAD 643
AUDNZD 507
NZDCHF 357
XAUUSD 332
EURUSD 331
USDJPY 120
AUDCHF 116
GBPUSD 107
USDCAD 102
BTCUSD 89
EURAUD 85
EURGBP 81
EURJPY 77
GBPCAD 76
GBPAUD 56
USDCHF 52
EURCAD 47
ETHUSD 44
AUDUSD 37
AUDJPY 23
GBPJPY 21
EURSGD 16
USDSGD 16
GBPCHF 14
XAGUSD 12
EURCHF 12
XAUJPY 11
XAUCHF 11
XAUAUD 9
XAUEUR 9
EURNZD 9
XAUGBP 9
NZDUSD 6
SUMMARY 5
CADCHF 5
CHFJPY 4
US30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCAD 53
AUDCAD 464
AUDNZD 118
NZDCHF 186
XAUUSD 2.4K
EURUSD -67
USDJPY 24
AUDCHF -139
GBPUSD 14
USDCAD 6
BTCUSD -136
EURAUD -25
EURGBP 5
EURJPY 104
GBPCAD -21
GBPAUD 10
USDCHF -9
EURCAD -11
ETHUSD -2
AUDUSD 11
AUDJPY -3
GBPJPY 2
EURSGD 13
USDSGD -2
GBPCHF 0
XAGUSD -3
EURCHF -11
XAUJPY 1
XAUCHF -8
XAUAUD -5
XAUEUR -13
EURNZD 18
XAUGBP -2
NZDUSD 3
SUMMARY 28
CADCHF 4
CHFJPY -2
US30 -23
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCAD 23K
AUDCAD 43K
AUDNZD 16K
NZDCHF 9.6K
XAUUSD 53K
EURUSD 2.3K
USDJPY 1.1K
AUDCHF -5.7K
GBPUSD 2.1K
USDCAD 1.2K
BTCUSD -40K
EURAUD 1.2K
EURGBP 315
EURJPY 4.6K
GBPCAD 158
GBPAUD 1.5K
USDCHF -58
EURCAD 47
ETHUSD -24K
AUDUSD 313
AUDJPY 53
GBPJPY 180
EURSGD 313
USDSGD 46
GBPCHF 97
XAGUSD -38
EURCHF -212
XAUJPY 210
XAUCHF -257
XAUAUD -225
XAUEUR -434
EURNZD 1.3K
XAUGBP -10
NZDUSD 240
SUMMARY 0
CADCHF 191
CHFJPY 6
US30 -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +257.00 GBP
최악의 거래: -225 GBP
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +66.50 GBP
연속 최대 손실: -21.62 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live11
0.61 × 147
ICMarkets-Live11
0.65 × 55
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
0.96 × 438
ICMarketsSC-Live32
1.15 × 643
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 1290
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.36 × 8625
ICMarkets-Live10
1.44 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.53 × 2833
ICMarketsSC-Live14
1.60 × 10
ICMarkets-Live12
1.68 × 550
ICMarkets-Live14
1.74 × 27
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.12 × 441
48 더...
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.

The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.

If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.

This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
리뷰 없음
2026.01.14 21:33
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 0.67% of days out of 1782 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DayFunded
월별 30 USD
175%
0
0
USD
3K
GBP
255
80%
4 408
75%
17%
1.31
0.53
GBP
20%
1:500
복제

