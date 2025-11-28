시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Kenni Trades Gold Breakout
Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
1 리뷰
안정성
35
7 / 10K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 746%
Fyntura-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
441
이익 거래:
278 (63.03%)
손실 거래:
163 (36.96%)
최고의 거래:
121.50 USD
최악의 거래:
-41.21 USD
총 수익:
2 662.26 USD (258 329 pips)
총 손실:
-1 323.73 USD (128 941 pips)
연속 최대 이익:
23 (320.73 USD)
연속 최대 이익:
320.73 USD (23)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
13.41%
최대 입금량:
19.49%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.30
롱(주식매수):
291 (65.99%)
숏(주식차입매도):
150 (34.01%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
3.04 USD
평균 이익:
9.58 USD
평균 손실:
-8.12 USD
연속 최대 손실:
18 (-199.75 USD)
연속 최대 손실:
-199.75 USD (18)
월별 성장률:
15.10%
연간 예측:
183.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
311.25 USD (28.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.88% (311.25 USD)
자본금별:
23.07% (48.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 399
NASUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
NASUSD 47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 128K
NASUSD 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +121.50 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +320.73 USD
연속 최대 손실: -199.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Fyntura-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.

평균 평점:
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.11.28 13:08 
 

I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.

2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 09:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Kenni Trades Gold Breakout
월별 30 USD
746%
7
10K
USD
966
USD
35
100%
441
63%
13%
2.01
3.04
USD
28%
1:500
