- 자본
- 축소
트레이드:
441
이익 거래:
278 (63.03%)
손실 거래:
163 (36.96%)
최고의 거래:
121.50 USD
최악의 거래:
-41.21 USD
총 수익:
2 662.26 USD (258 329 pips)
총 손실:
-1 323.73 USD (128 941 pips)
연속 최대 이익:
23 (320.73 USD)
연속 최대 이익:
320.73 USD (23)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
13.41%
최대 입금량:
19.49%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.30
롱(주식매수):
291 (65.99%)
숏(주식차입매도):
150 (34.01%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
3.04 USD
평균 이익:
9.58 USD
평균 손실:
-8.12 USD
연속 최대 손실:
18 (-199.75 USD)
연속 최대 손실:
-199.75 USD (18)
월별 성장률:
15.10%
연간 예측:
183.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
311.25 USD (28.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.88% (311.25 USD)
자본금별:
23.07% (48.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|399
|NASUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|NASUSD
|47
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|128K
|NASUSD
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +121.50 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +320.73 USD
연속 최대 손실: -199.75 USD
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
746%
7
10K
USD
USD
966
USD
USD
35
100%
441
63%
13%
2.01
3.04
USD
USD
28%
1:500
I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.