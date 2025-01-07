- 자본
- 축소
트레이드:
336
이익 거래:
269 (80.05%)
손실 거래:
67 (19.94%)
최고의 거래:
30.11 USD
최악의 거래:
-13.00 USD
총 수익:
702.25 USD (542 198 pips)
총 손실:
-438.80 USD (362 295 pips)
연속 최대 이익:
23 (54.34 USD)
연속 최대 이익:
54.34 USD (23)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
16.68%
최대 입금량:
10.90%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
5.73
롱(주식매수):
204 (60.71%)
숏(주식차입매도):
132 (39.29%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
0.78 USD
평균 이익:
2.61 USD
평균 손실:
-6.55 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.98 USD)
연속 최대 손실:
-33.40 USD (3)
월별 성장률:
19.62%
연간 예측:
238.01%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.63 USD
최대한의:
45.94 USD (11.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.88% (42.61 USD)
자본금별:
10.40% (16.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|GBPUSD
|127
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|171
|GBPUSD
|96
|GBPCAD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|171K
|GBPUSD
|9.6K
|GBPCAD
|-498
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.11 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +54.34 USD
연속 최대 손실: -3.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 31
|
ICMarketsSC-Live02
|0.45 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.69 × 13
|
STARTRADERFinancial-Live4
|1.02 × 49
|
ICMarketsSC-Live22
|1.13 × 69
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|1.29 × 42
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|3.00 × 4
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Update 06 Januari 2026
- Turtle One available on Exness Copy Trading and XM Copy Trading
- This is not Copy from Exness signal, but Stand Alone EA
- Result may different
- This is an alternative way how to copy my signal
- Exness Copy Trading [Signal Name : Fusion One]
https://social-trading.pro/strategy/110573473/a/sewuw53kza?sharer=trader
mql5
https://www.mql5.com/en/signals/2346008
- XM Copy Trading
https://social.tp-redirect.com/s/JgjZ9jgj
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
273%
11
13K
USD
USD
305
USD
USD
53
99%
336
80%
17%
1.60
0.78
USD
USD
19%
1:500