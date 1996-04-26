Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (버전 5.10)

Speed Trend Matrix (STM) 는 단일 지표 안에 통합된 포괄적인 트레이딩 시스템입니다. 단순히 과매수 또는 과매도 상태를 보여주는 표준 오실레이터와 달리, STM은 시장 변동성(ATR) 대비 가격 움직임의 **"속도"**를 분석합니다. 이는 추세 방향뿐만 아니라 움직임의 강도를 식별하며, 트레이더들이 휩소(whipsaw)에 걸리기 쉬운 낮은 모멘텀의 "횡보(Flat)" 기간을 필터링합니다.

이 도구는 모든 거래에 대한 완전한 로드맵이 필요한 트레이더를 위해 설계되었습니다. 단순한 진입 신호뿐만 아니라, 선택한 트레이딩 스타일에 따라 권장되는 손절매(Stop Loss) 및 이익 실현(Take Profit) 수준을 차트 위에 자동으로 계산하여 투영합니다.

핵심 철학

이 지표는 가격 속도를 기반으로 시장 행동을 세 가지 구별되는 영역으로 나눕니다.

UpZone (녹색): 강한 상승 모멘텀이 존재하는 상태.

DownZone (빨간색): 강한 하락 모멘텀이 존재하는 상태.

FlatZone (회색): 가격이 추세를 유지할 만한 속도가 부족한 상태. 이 필터는 방향성이 없거나 불규칙한 시장에서 벗어나는 데 도움을 줍니다.

주요 기능

1. 네 가지 동적 청산 전략 STM v5의 가장 눈에 띄는 특징은 적응성입니다. 특정 트레이딩 스타일에 맞추기 위해 네 가지 계산 모드 중에서 전환할 수 있습니다.

Mode ATR (변동성 기반): 고전적인 접근 방식입니다. 현재 시장 변동성을 기반으로 손절매 및 이익 실현 수준을 조정합니다. 데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩에 이상적입니다.

Mode Structure (스마트 머니/구조): 최근 스윙 고점 또는 스윙 저점 뒤에 손절매를 배치합니다. 시장 구조 뒤에 손절매를 숨기려는 프라이스 액션(Price Action) 트레이더를 위해 설계되었습니다.

Mode Candle (스나이퍼): 고위험, 고수익 모드입니다. 신호 캔들의 꼬리 극단을 기반으로 타이트한 손절매를 설정합니다. 높은 위험 대비 보상 비율로 모멘텀 폭발의 시작점을 포착하는 데 이상적입니다.

Mode Fixed (스캘퍼/고정 포인트): SL과 TP에 고정된 포인트 값을 사용합니다. 알려진 자산 특성을 가진 낮은 시간대에서 스캘핑하는 데 가장 적합합니다.

2. 차트 내 거래 관리 유효한 신호가 감지되면 지표는 다음을 그립니다.

진입 화살표: 추세 변화에 대한 시각적 확인.

SL 라인 (빨간색 점): 손절매를 위한 정확한 가격 수준.

TP 라인 (파란색 점선): 계산된 목표 이익 수준.

3. 고급 필터링 신호 품질을 더욱 높이기 위해 STM에는 다음이 포함됩니다.

다중 시간대(MTF) 필터: 상위 시간대(예: H1 또는 H4)를 확인하여 매크로 추세 방향으로 거래하고 있는지 확인합니다.

구조 요구 사항: 신호를 보내기 전에 유효한 피봇 저점/고점 구조를 기다리도록 지표를 강제하는 선택적 필터로, 불규칙한 급등 중 진입을 줄입니다.

4. 성과 대시보드 투명성은 매우 중요합니다. 화면의 대시보드는 현재 설정의 차트 내 과거 성과를 추적하여 다음을 표시합니다.

총 신호 수

승리 대 패배

승률(Win Rate) 백분율

순 획득 포인트(Net Points)

거래 방법

매트릭스 분석: 히스토그램이 회색(횡보)에서 녹색(매수) 또는 빨간색(매도)으로 바뀌는 것을 관찰합니다. 화살표 대기: 표시된 화살표로 신호를 확인합니다. 실행: 거래에 진입하고 지표 라인이 그려진 곳에 정확하게 SL/TP를 설정합니다. 관리: 대시보드 통계에 의해 정의된 수학적 확률에 따라 거래가 진행되도록 합니다.

파라미터 개요