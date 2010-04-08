AI Bolinger Rsi PRO

AI Bollinger + RSI PRO — 클래식의 진화 (The Evolution of a Classic)

이것은 EA AI PRO 시리즈의 하나로, 코드가 100% 인공지능에 의해 설계되고 작성되었음을 의미하며, 24가지의 기관 수준 포지션 관리 기능을 탑재하고 있습니다.

AI Bollinger + RSI PRO — 이것은 전문적인 트레이딩 알고리즘입니다.

이 전문가 고문(EA)의 핵심에는 오랜 시간 검증된 추세 및 역추세 전략이 있으며, 현대적인 필터링과 진입 확인 시스템으로 강화되었습니다. 의사 결정 로직은 **신호 탐색(Signal Search)**과 **진입 확인(Entry Confirmation)**의 두 단계로 나뉩니다.

이 로봇의 광범위한 기능에는 스마트 뉴스 필터(Smart News Filter), 4가지 손절매(SL) 옵션, 3가지 트레일링 스탑(Trailing SL) 옵션(고급 High/Low 트레일링 포함), 그리고 3가지 부분 청산(Partial Close) 시스템(볼륨 승수 수량에 기반한 독특한 옵션 포함)이 포함되어 있습니다.

또한 공격적인 자산 증식을 위한 유연한 설정이 가능한 두 가지 볼륨 승수(Volume Multiplier) 옵션도 제공됩니다. **프라이스 액션(돌파/Breakout)**을 통한 독창적인 기본 신호 확인 기술은 시장 노이즈를 필터링하여 실제 가격 움직임이 있을 때만 거래를 엽니다. 또한 **수익 트레일링(Profit Trailing)**을 포함한 3가지 이익 실현(Take Profit) 옵션이 있습니다.

이 EA는 MT5의 모든 타임프레임과 거래 자산에서 작동하며, 모든 계좌 유형, 모든 브로커 및 **프랍 트레이딩 회사(Prop Trading Firms)**와 호환됩니다. 완벽한 머신 코드는 인간의 실수와 감정을 배제합니다. 이는 최고의 신뢰성과 설정의 유연성을 필요로 하는 전문가들의 선택입니다.

순수한 디지털 지능에 당신의 트레이딩을 맡기세요.

상세 사용자 가이드 (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== 전략 (STRATEGY) =====

1. 신호 형성 (거짓 진입 필터)

EA는 두 가지 지표의 조합을 사용하여 이상적인 반전 지점을 찾기 위해 시장을 지속적으로 분석합니다:

볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 가격의 극단적인 편차를 식별합니다. 매수 신호 (Buy): 가격이 하단 밴드를 터치하거나 돌파할 때. 매도 신호 (Sell): 가격이 상단 밴드를 터치하거나 돌파할 때.

RSI (상대강도지수): 변동성을 필터링하고 모멘텀 강도를 확인합니다.

볼린저 밴드의 메인 신호는 그 순간 RSI가 과매수 또는 과매도 구간(기본 설정: 70 이상 또는 30 이하)에 있을 때만 유효한 것으로 간주됩니다.

이 이중 필터링은 "노이즈"와 약한 신호를 제거하여 반등 확률이 높은 순간만을 남깁니다.

2. 스마트 확인 모드 (캔들 돌파 확인)

이 EA의 주요 특징은 UseCandleConfirmation 기능입니다. 이는 강력한 추세에 역행하는 매매(일명 "떨어지는 칼날 잡기")를 방지하기 위한 보호 장치입니다.

UseCandleConfirmation = true 로 설정된 경우, EA는 다음 알고리즘에 따라 작동합니다:

대기 (Standby): 지표(Bollinger + RSI)로부터 신호를 받은 후, EA는 즉시 거래를 열지 않습니다. 대기 모드로 들어갑니다. 프라이스 액션 확인 (Price Action Check): EA는 신호 캔들을 기억하고 가격이 실제로 반전되고 있다는 증거를 기다립니다. 매수 (BUY)의 경우: 현재 가격( Ask )이 신호 캔들의 **고가(High)**를 돌파할 때까지 기다립니다. 그 후에만 주문이 체결됩니다.

매도 (SELL)의 경우: 현재 가격(Bid)이 신호 캔들의 **저가(Low)**를 돌파할 때까지 기다립니다.

결과: 이를 통해 가격이 밴드를 터치했지만 계속해서 불리한 방향으로 움직이는 "긴 꼬리" 캔들에서의 진입을 피할 수 있습니다. 시장이 우리의 방향으로 움직임을 확인할 때만 진입합니다.

2 ===== 정보 대시보드 (DASHBOARD) =====

차트에 표시되는 시각적 정보 패널의 설정입니다.

현재 스프레드, 일/주/월/년 거래 결과, 그리고 현재 평가 손익 및 수익/손실 거래 비율을 보여줍니다.

팁: 전략 테스터에서 최적화하는 동안 패널은 시각적 모드에서 작동하지만, 수학적 최적화 속도를 최대화하기 위해 비활성화할 수 있습니다 (ShowDashboard = false).

3 ===== 신호 반전 (REVERSE SIGNAL) =====

지표 로직을 반전시킵니다.

활성화(true)된 경우, 스토캐스틱 매수 신호(과매도)에서 어드바이저는 매도 거래를 시작합니다. 오실레이터가 자주 잘못된 반전 신호를 보내는 강한 추세 시장에서 유용합니다.

4 ===== 포지션 반전 (POSITION REVERSAL) =====

방향 전환 전술.

활성화(true)된 경우, 포지션이 손절매로 청산되면 어드바이저는 즉시 반대 방향으로 새로운 거래를 시작합니다.

참고: 이 새로운 거래의 볼륨(랏)은 섹션 23(볼륨 승수)의 규칙에 따라 계산됩니다.

5 ===== 뉴스 보호 (NEWS PROTECTION) =====

내장 뉴스 필터.

어드바이저는 중요한 경제 뉴스(해당 쌍의 통화 또는 USD만) 발표 전후 지정된 분 동안 자동으로 거래를 일시 중단합니다.

중요: 실시간(Live) 모드에서만 작동합니다. 전략 테스터에서는 뉴스 데이터를 사용할 수 없습니다.

6 ===== 이익/손실 제한 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

전체 자금 보호.

모든 오픈 포지션의 합계에 대해 이익 목표 또는 손실 한도(잔액의 % 또는 포인트 단위)를 설정할 수 있습니다. 한도에 도달하면 모든 거래가 청산되고 어드바이저는 작동을 중지합니다.

7 ===== 운영 타이머 (OPERATION TIMER) =====

장중 시간 필터.

어드바이저의 엄격한 운영 시간을 설정합니다(예: 08:00부터 20:00까지만 거래). 이 시간 외에는 새로운 거래가 시작되지 않습니다.

8 ===== 손절매 (STOP LOSS) =====

각 거래의 리스크 관리.

SL_PERCENT: 시가 대비 % 단위의 손절매.

SL_POINTS: 포인트 단위의 고정 손절매.

SL_ATR: 시장 변동성(ATR)에 기반한 동적 손절매.

SL_HI_LO: 이전 마감 캔들의 고가 또는 저가 뒤에 배치되는 스마트 손절매.

브로커 스톱 레벨 – SL 및 TP까지의 거리는 브로커의 최소 요구 사항과 자동으로 확인됩니다.

9 ===== 테이크 프로핏 (TAKE PROFIT) =====

이익 실현 설정.

포인트, 퍼센트 또는 리스크:리워드 비율(RRR)로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 RRR=2.0인 경우 테이크 프로핏은 손절매의 2배가 됩니다.

10 ===== 트레일링 스톱 (TRAILING STOP) =====

가격 변동에 따라 손절매 레벨을 자동으로 끌어올려 확보된 이익을 보호하는 강력한 도구입니다.

매개변수 UseTrailing: 메인 스위치(true/false).

매개변수 Trail_Mode(트레일링 모드): 스톱 이동 알고리즘 선택.

사용 가능한 모드:

TRAIL_STANDARD(표준): 포인트 단위의 클래식 트레일링. 두 가지 매개변수로 작동합니다.

Trail_Start: 트레일링이 활성화되는 이익 거리(포인트 단위).

Trail_Step: 이동 단계. 어드바이저는 가격이 유리한 방향으로 지정된 포인트 수만큼 이동할 때마다 손절매를 이동시킵니다. 예: Start=50, Step=10. 이익이 50포인트에 도달하면 스톱은 손익분기점으로 이동합니다. 가격이 10포인트 더 진행되면 스톱도 그에 따라 이동합니다.

TRAIL_ATR(변동성): 현재 시장 활동에 적응하는 어댑티브 모드. 트레일링 거리는 ATR(Average True Range) 지표를 기반으로 계산됩니다.

변동성이 높은 경우 무작위 "노이즈"에 닿는 것을 피하기 위해 스톱은 멀리 유지됩니다.

변동성이 낮은 경우 스톱은 더 가깝게 조여집니다. 설정 매개변수: Trail_ATR_Period(ATR 지표 기간) 및 Trail_ATR_Mult(ATR 값 승수).

TRAIL_HI_LO(캔들): 추세 매매를 위한 전문가 모드("그림자 트레일링"). 어드바이저는 마감된 캔들의 극값을 엄격히 따르며 손절매를 이동시킵니다.

매수(Buy)의 경우: 스톱은 이전 캔들의 저가(Low) 아래에 배치됩니다.

매도(Sell)의 경우: 스톱은 이전 캔들의 고가(High) 위에 배치됩니다. 이 모드는 추세가 그 구조(상승하는 저점 또는 하락하는 고점)를 유지하는 한 포지션을 가능한 한 오래 유지하고 추세가 깨질 때 즉시 청산할 수 있게 합니다.

11 ===== 트레일링 프로핏 (TRAILING PROFIT) =====

(새로운 독창적인 기능)

이익 목표를 통한 스마트 손실 복구 시스템.

로직: 활성화(UseTrailingProfit = true)된 경우, 어드바이저는 마이너스로 청산된 거래의 손실 비율을 기억합니다.

새로운 거래를 시작할 때, 어드바이저는 자동으로 해당 표준 테이크 프로핏에 이 누적 손실 비율을 추가합니다.

목표: 과거 손실을 만회하고 한 번의 성공적인 거래로 전체 시리즈를 순이익으로 마감하는 것입니다.

초기화: 누적 비율은 다음 두 가지 경우에 0%로 초기화됩니다.

어떤 거래든 순이익(완전)으로 청산될 때.

차트의 버튼으로 어드바이저를 껐다가 다시 켤 때.

12 ===== 부분 청산 (PARTIAL CLOSE) =====

(상세한 포지션 축소 설정)

이익의 일부 확보("금고").

UsePartialClose: 메인 기능 스위치.

Partial_Mode(분할 변형):

MANUAL(클래식): 가격이 고정 거리(PartialStart) 포인트를 통과하면 어드바이저는 포지션의 일부를 청산합니다. 단계(Partial_Close_Step > 0)가 설정된 경우 N 포인트마다 부분 청산을 계속합니다.

EQUAL PARTS(등분): 어드바이저가 레벨을 자동 계산합니다. 시가부터 최종 테이크 프로핏까지의 거리를 가져와 동일한 세그먼트로 나눕니다. 세그먼트 수는 Partial_Parts_Count에서 설정됩니다(예: 10개). 볼륨도 똑같이 나뉩니다.

Unload Lines(시각화):

어드바이저는 포지션이 구체적으로 어디서 축소될지 보여주는 수평선을 차트에 그립니다.

스마트 기능: 가격이 라인에 도달하여 일부가 청산되면 해당 라인은 차트에서 즉시 제거되므로 남은 활성 목표만 표시됩니다.

(볼륨 단계 수에 따름)

작동 방식: 이 비표준 모드는 (수동 조정 없이, 이 옵션이 선택된 경우에만) 부분 청산을 위한 "스마트 그리드"를 자동으로 생성합니다. 이는 마틴게일(섹션 23)이 현재 거래의 볼륨을 얼마나 늘렸는지에 직접적으로 의존합니다. 결과적으로 포지션 볼륨이 더 많이 증가할수록 해당 포지션의 청산 부분(분할 수)도 늘어납니다. 어드바이저는 시가부터 테이크 프로핏까지의 거리를 자동으로 등분합니다.

주요 조건: 이 모드는 마틴게일이 활성화(UseMartingale = true)된 경우에만 작동합니다.

13 ===== 손익분기점 (BREAKEVEN) =====

손절매를 시가로 이동합니다.

가격이 지정된 포인트 수(BE_Start)를 통과할 때 트리거됩니다. 가격이 반전될 경우 손실을 방지합니다.

14 ===== 주문 유형 (ORDER TYPE) =====

진입 방법 선택. 즉시 체결을 위해 ENTRY_MARKET_ONLY가 권장됩니다.

15 ===== 메인 설정 (MAIN SETTINGS) =====

기본 매개변수: 매직 넘버(어드바이저가 자신의 거래를 식별하기 위해), 스프레드 필터(MaxSpread) 및 슬리피지(Slippage).

16 ===== 리스크 관리 (RISK MANAGEMENT) =====

초기 포지션 볼륨 계산(손실 시리즈가 없는 경우).

FixedLot: 고정 랏 거래.

UseAutoLot: 잔액의 %로 랏 자동 계산.

17 ===== 거래 시간 (TRADING HOURS) =====

특정 세션(런던이나 뉴욕 등)만 거래하려는 경우 추가 시간 필터(시작 시간 및 종료 시간).

18 ===== 거래 방향 (TRADE DIRECTION) =====

어드바이저에게 한 방향(매수 전용 또는 매도 전용) 또는 양방향(Both) 거래를 허용합니다.

19 ===== 포지션 라인 (LINE MARKER) =====

차트의 시가 레벨과 테이크 프로핏을 색상 라인으로 시각화합니다.

정리 로직 – 라인이 삭제되면 관련 주문도 삭제되고, 주문이 실행되면 해당 라인이 지워집니다.

20 ===== 거래 마커 (TRADE MARKERS) =====

차트의 기록. 과거 거래가 이루어진 위치에 화살표나 마커를 그리고 그 결과(이익/손실)를 라벨링합니다.

21 ===== 사운드 신호 (SOUND SIGNALS) =====

버튼으로 어드바이저를 켜거나 끄거나 작업이 수행될 때의 오디오 알림.

22 ===== 거래일 (TRADING DAYS) =====

요일별 필터.

23 ===== 볼륨 승수 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(매우 중요한 섹션)

손실 후 랏 크기 증가 시스템(마틴게일)을 통한 빠른 손실 복구.

스위치 UseMartingale = true인 경우에만 작동합니다.

작동 방식(로직):

거래가 손절매(손실)로 청산되면 어드바이저는 다음 거래의 볼륨을 늘립니다. 다음도 손실이면 볼륨은 다시 증가합니다. 어떤 거래든 이익(테이크 프로핏)으로 청산되는 즉시 볼륨은 초기값(섹션 16 설정)으로 초기화됩니다.

초기화 조건: 차트의 버튼으로 어드바이저를 껐다가 다시 켜는 경우에도 사이클이 초기화됩니다.

MartingaleMode 설정에서 증가 계산식을 선택합니다:

변형 1: MULTIPLY(곱셈)

이전 손실 거래의 랏에 MartingaleValue 숫자를 곱합니다.

예: 초기 랏 0.1, 값 2.0.

거래 1(0.1 랏) -> 손실.

거래 2는 볼륨: 0.2(0.1 * 2)로 시작. -> 손실.

거래 3은 볼륨: 0.4(0.2 * 2)로 시작.

변형 2: ADD(덧셈)

이전 손실 거래의 랏에 MartingaleValue 숫자를 단순히 더합니다(더 부드러운 모드).

예: 초기 랏 0.1, 값 0.1.

거래 1(0.1 랏) -> 손실.

거래 2는 볼륨: 0.2(0.1 + 0.1)로 시작.

Martingale_Max_Steps(단계 제한):

안전 설정. 어드바이저가 연속해서 볼륨을 늘릴 수 있는 횟수를 결정합니다.

0인 경우: 무한 증가(클래식 마틴게일).

5인 경우: 처음 5번의 손실까지는 볼륨이 증가합니다. 6회 연속 손실부터는 볼륨 증가가 멈추고 시리즈가 이익으로 끝날 때까지 5단계 레벨로 고정됩니다.

마진 확인 – 주문을 하기 전에 어드바이저는 충분한 여유 마진이 있는지 자동으로 확인합니다. 없으면 거래를 건너뜁니다.

24 ===== 피라미딩 (PYRAMIDING) =====

(고급 이익 전술)

이익을 공격적으로 쌓는 방법.

포지션이 플러스(이익)가 되면 어드바이저는 동일한 방향으로 추가 주문을 열 수 있습니다.

MaxPositions: 한 방향으로 동시에 열 수 있는 주문의 최대 수.

PyramidStep: 새 주문이 열리는 단계(포인트 단위).

PyramidLotMult: 추가 주문의 랏 승수. 예를 들어 1.0인 경우 볼륨은 동일합니다. 2.0인 경우 추가 볼륨은 2배가 됩니다.

설정 시 중요 고려 사항:

브로커가 5자리(1.12345)인 경우 1포인트 = 0.00001입니다. 브로커가 3자리(100.123 — 엔 쌍)인 경우 1포인트 = 0.001입니다.

중요한 뉘앙스: 어드바이저는 설정(손절매, 테이크 프로핏, 트레일링)을 "구형 핍(pips)"이 아닌 "포인트(Points)"로 인식합니다.

5자리 계정에서 설정값 50은 5 "구형" 핍(50포인트)에 해당합니다.

4자리 계정에서 값 50은 50 "구형" 핍에 해당합니다.

설정을 입력할 때 이를 고려해야 합니다.

이 어드바이저는 다른 유형의 계정에서 작동합니까?

네, 보편적이지만 네팅(Netting)에 관해서는 한 가지 주의 사항이 있습니다.

유형별 상세 분석:

헤징(Hedging): 네, 완벽하게 지원됩니다.

어드바이저의 코드(특히 피라미딩 기능 UsePyramiding 및 포지션 수 제한 MaxPositions)는 원래 헤징용으로 설계되어 동일한 상품으로 여러 거래를 동시에 열 수 있습니다.

네팅(Netting): 작동하지만 전략이 변경됩니다.

코드 내에 확인이 있습니다: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). 어드바이저는 자신이 네팅 계정에 있음을 이해합니다.

제한: 네팅 계정에서는 물리적으로 3개의 다른 포지션을 가질 수 없습니다(MaxPositions = 3 설정처럼). 추가(피라미딩)를 시도하면 어드바이저는 단순히 단일 총 포지션에 평균화(볼륨 추가)합니다. "부분 청산" 모드도 이 총 포지션에서 작동합니다.

Raw, Zero, ECN(수수료 계정): 네, 올바르게 작동합니다.

이 계정들은 스프레드가 좁은 것이 특징이지만 랏당 수수료가 부과됩니다.

이익 계산 함수(CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState)에서 어드바이저는 다음 공식을 사용합니다: DealProfit + DealSwap + DealCommission

이는 마틴게일이나 트레일링 프로핏의 손실을 계산할 때 수수료를 보고 고려한다는 의미입니다. 이익은 작지만 수수료가 큰 경우 실수로 거래를 수익성 있는 것으로 간주하지 않습니다.

Cent, Micro, Standard, Premium: 네, 작동합니다.

어드바이저는 상품 설정에서 최소 랏과 랏 단계를 읽습니다(SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

이것이 랏 0.1 또는 0.01인 센트 계정인 경우, ValidateVolume 함수 덕분에 어드바이저는 자동으로 조정하고 볼륨을 올바르게 반올림합니다.

결론: 어드바이저는 MetaTrader 플랫폼에서 제공하는 모든 유형의 계정에서 작동할 기술적 준비가 되어 있습니다.