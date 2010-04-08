King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

이 Expert Advisor(EA)는 XAUUSD M5 전용 트렌드 스캘핑 EA로, 단기 이동평균선 MA(5) 와 장기 이동평균선의 크로스 신호를 기반으로 하며, 강한 추세에서 수익을 극대화하는 버스트(Burst) 모드를 탑재하고 있습니다.

M5 차트에서 새로운 MA 교차가 확인되면 EA는 먼저 고정 로트 0.01로 초기 매매를 시작합니다.

MA(5)가 계속 같은 방향을 유지하며 포지션이 수익 중일 경우, EA는 동일 방향 포지션을 추가적으로 0.01 로트씩 오픈(버스트 모드) 하여 추세 이동에서 수익을 폭발적으로 확대할 수 있습니다.

추세 약화, 반전 또는 MA(5)의 반대 방향 교차가 발생하면

모든 포지션을 즉시 청산하고 다음 진입 신호를 대기합니다.

마팅게일, 역추세 그리드 사용 없음 — MA 방향 순응 매매 + 방향 전환 시 청산이라는 구조입니다.

주요 로직

종목: XAUUSD (골드)

시간프레임: M5 (반드시 XAUUSD M5 차트에 적용)

진입 조건

MA(5)가 장기 MA를 상/하향 돌파(크로스)한 시점

ADX, 변동성 등 내부 필터가 추세/모멘텀 확인 후 진입

버스트 모드

최초 포지션이 수익 중일 때

동일 방향으로 0.01 로트씩 빠르게 추가 진입

강한 단방향 움직임에서 수익 극대화

청산 조건

MA(5)와 장기 MA 방향 불일치 또는 반전 교차

내부 목표 이익/보호 로직 도달 시 전체 청산

로트, 증거금, 레버리지

고정 로트: 0.01 (안정성을 위해 권장)

레버리지: 1:1000 환경에서 설계 및 테스트

최소 예치금

50 USD : 매우 보수적 시작

100/200/250/500 USD: 현실적인 운용 범위

XAUUSD 스프레드가 낮은 Raw / ECN 계좌에서 가장 안정적

추천 환경

브로커: Raw / ECN (낮은 스프레드 + 낮은 지연속도)

플랫폼: MetaTrader 5

VPS: 강력 추천 (브로커 서버 근접 위치)

1심볼 1차트: XAUUSD M5 전용

처음에는 반드시

데모 계좌 또는

소액 실계좌 + 0.01 로트

리스크 관리

MA 추세 기반 + 트레일링 수익 구조

버스트 모드는 강추세에선 수익 확대, 반전 시 손실 증가 가능

감당 가능한 금액으로만 운용 권장

과거 백테스트/브로커 성과 ≠ 미래 수익 보장 아님

출시 프로모션 & 가격

출시 프로모션 (한정): 2026년 1월 1일까지: 299 USD 단 2명 한정

2026년 1월 2일부터 정가: 899 USD

설정/프리셋/VPS/브로커 관련 문의는 MQL5 메시지로 연락 가능합니다.