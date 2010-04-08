Euro Star

저를 직접 연락해 주세요. Telegram 그룹에 추가해 드리겠습니다

화려한 백테스트를 보여주며 6개월 안에 은퇴할 수 있다고 약속하는 또 다른 EA를 기대하며 여기까지 오셨다면, 이건 아닙니다. 잠자는 동안 $100을 $10,000으로 바꿔주는 마틴게일 마법을 기대하고 있다면—솔직히 말해, 우리 둘 다의 시간을 아끼고 그냥 넘어가세요. Euro Star는 외환 시장에서 진짜 돈은 불꽃놀이 같은 연출로 벌 수 없다는 걸 이미 이해하고 있는 트레이더들을 위해 만들어졌습니다. 진짜 수익은 규율, 실제로 검증되는 수학, 그리고 부주의해졌을 때 시장이 얼마나 가혹해질 수 있는지에 대한 건전한 존중에서 나옵니다. 수년간 제가 배운 한 가지는 이것입니다: 변동성은 계좌를 망치지 않습니다. 조급함이 망칩니다.

마틴게일? 네, 악명이 있죠—그리고 그럴 만합니다. 무엇을 하는지 모르면 어떤 뉴스 급등보다도 빠르게 계좌를 날려버릴 수 있습니다. 하지만 핵심은 이겁니다. 제대로 설계되고, 명확한 한계가 설정되며, 룰렛이 아니라 정밀한 도구로 다뤄질 때—그것은 완전히 다른 것이 됩니다. 그것이 바로 Euro Star입니다. 마틴게일이 맞습니다—하지만 공학적으로 설계되었습니다. 통제됩니다. 수학적으로 제한됩니다. 전략 자체가 위험한 것이 아니라, 잘못 사용하는 것이 위험하다는 점을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.

아직 여기 있다면, 좋습니다. 이해하고 있다는 뜻이니까요.

이 EA는 회복 시스템이 어떻게 작동해야 하는지에 대한 제 신념을 모두 담고 있습니다. 절박하지도, 무모하지도, 맹목적이지도 않습니다. 구조적이고, 지능적이며, 그리고 항상—항상—자본 보호를 최우선으로 둡니다. 유로 통화쌍은 다른 외환 상품과 다르게 움직입니다. 성격이 있고, 구조가 있습니다. 어떤 세션에서는 압축되고, 다른 세션에서는 폭발합니다. 무엇을 봐야 하는지 알면 놀라울 정도로 예측 가능해집니다. 저는 수년간 EURUSD, EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD를 지켜봤습니다—정말로 관찰했습니다. 단순히 가격만 보는 것이 아니라, 반복되는 패턴과 여러 타임프레임에 걸쳐 나타나는 리듬, 유동성이 변할 때의 행동을 연구했습니다. Euro Star는 M15, M30, H1, H4, D1의 최근 60개 캔들을 사용합니다. 지속적으로 분석하며 패턴의 유사성을 찾고, 다음에 올 가능성을 계산합니다. 그리고 이러한 패턴이 여러 레이어에서 동시에 일치할 때만 거래합니다. 이는 EA가 무작위로 거래를 던지지 않는다는 뜻이기에 중요합니다. 모든 포지션은 희망이나 충동, 혹은 어떤 지표의 교차가 아니라, 패턴 인식이라는 기초에서 시작됩니다.

눈에 보이는 Stop Loss 없이 거래가 열려 있는 것을 보더라도, 시스템이 무모해서가 아닙니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

  1. 진입이 패턴 분석으로 확인되었고
  2. 가격 범위가 계산되고 제한되었으며
  3. 시간 및 거리 한계가 적극적으로 모니터링되고
  4. 회복 프로토콜이 대기 중이며
  5. 자본이 무엇보다 최우선으로 보호되기 때문입니다

거래가 이러한 조건 내에서 해결되지 않으면—그때 마틴게일 엔진이 작동합니다. 하지만 혼란스럽게도, 절박하게도 아닙니다. 거래가 존재하기 전부터 설정된 사전 정의된 한계 내에서 작동합니다. 이것이 차이점입니다. 이것이 바로 이 시스템이 작동하는 이유입니다.

Euro Star는 어떻게 계좌를 보호할까요?

패턴 인식 엔진
다섯 개의 타임프레임에서 60개 캔들을 분석하며, 반복성을 지속적으로 측정하고 가능한 구조를 예측합니다. 패턴 확인 없이는 거래가 발생하지 않습니다.

시간 제한 회복 로직
거래는 영원히 시장에 머물지 않습니다. 계산된 시간 내에 포지션이 종료되지 않으면 회복이 활성화되어, 대부분의 마틴게일 시스템을 파괴하는 무한 드로우다운 함정을 방지합니다.

범위 제한 회복 한계
EA는 각 통화쌍에 대해 변동성 구간을 계산합니다. 마틴게일은 통제된 영역 내에서만 작동합니다. 시장이 혼란스러워지면 시스템은 물러납니다. 아주 간단합니다.

유로 통화쌍 개별 최적화
각 통화쌍은 고유한 모델을 가집니다. EURUSD는 EURJPY처럼 움직이지 않으며, EA는 이를 알고 있습니다. 복사-붙여넣기 설정은 없습니다. 각 크로스는 고유한 특성에 따라 처리됩니다.

타협 불가능한 리스크 파라미터
시스템에는 엄격한 한계가 있습니다. 회복 깊이를 절대 초과하지 않습니다. 절대로요. 설령 거래를 포기해야 하더라도 말입니다. 자본 보호는 기능이 아니라, 모든 것의 기초입니다.

그리드 난사 없음. 무한 배수 없음. 혼란 없음.
모든 단계는 계산되어 있고, 모든 움직임에는 의도가 있습니다. 우연은 없습니다.

이 EA는 매시간 액션을 원하는 사람을 위한 것이 아닙니다. 매 세션마다 거래 기록을 수십 개로 채우지도 않습니다. Euro Star는 다음을 중시하는 트레이더를 위한 것입니다:

  • 이해할 수 있는 논리
  • 예측 가능한 행동
  • 말이 되는 셋업
  • 공황이 아닌 통제된 회복
  • 화려한 급등보다 안정적인 수익
  • 감정보다 수학

의미 있는 거래를 보게 될 것입니다. 많지는 않지만—각각이 패턴 논리에 기반하고, 여러 단계의 안전 검증을 거치며, 무엇보다 자본을 최우선으로 존중합니다. 일관성은 크게 떠들지 않습니다. 숫자 속에서 조용히 드러날 뿐입니다. 이를 이해하는 트레이더라면, Euro Star는 당신을 위해 만들어졌습니다.

운용 방법:

  • 타임프레임: H1
  • 통화쌍: EURUSD (권장: EURUSD H1), EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD
  • 최소 예치금: $1000 (여러 통화쌍을 운용한다면 더 많을수록 좋습니다)
  • 계좌 유형: ECN 또는 Raw 권장
  • 리스크: EA 내부 로직으로 관리되며, 권장 로트 산정 방식은 거래당 0.5% 리스크
  • 레버리지: 1:100 이상

Euro Star는 달을 약속하고 마진콜을 안겨주는 또 하나의 마틴게일 EA가 되려는 것이 아닙니다. 이는 실제로 측정 가능한 패턴 인식과 계좌를 파괴하지 않는 회복 로직을 결합하려는 시도입니다. 마틴게일의 힘과 위험, 그 양면을 모두 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 인내심이 있고, 통제된 회복이 적이 아니라 동맹이 될 수 있음을 이해하며, 혼란과 희망보다 구조·경계·자본 보호를 중시한다면—이것이 당신에게 필요한 유일한 마틴게일 시스템이 될지도 모릅니다. 시장은 인내를 보상합니다. Euro Star는 그 원칙 위에 구축되었습니다.

작동하게 두세요.

