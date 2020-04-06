请直接联系我，我可以将你添加到我的 Telegram 群组

如果你点进这里，是希望看到另一个展示漂亮回测、承诺六个月退休的 EA，那这不是它。如果你期待的是那种能在你睡觉时把 $100 变成 $10,000 的马丁格尔魔法——说实话，省下我们彼此的时间，直接离开吧。Euro Star 是为那些在市场中摸爬滚打已久、明白外汇真正赚钱方式的交易者打造的。真正的利润不是靠烟花式的操作，而是靠纪律、经得起检验的数学，以及对市场力量的敬畏——一旦你变得大意，市场会毫不留情。多年来我学到的一点是： 波动性不会毁掉你的账户，急躁才会。

马丁格尔？是的，它名声在外——而且名副其实。如果你不知道自己在做什么，它能比任何一次新闻波动更快地摧毁你的账户。但关键在于：当它被正确构建，当它被设置清晰的边界，当你把它当作精密工具而不是轮盘赌——它就会变成完全不同的东西。这正是 Euro Star。它是马丁格尔，没错——但这是工程化的。可控的。在数学上受限的。为那些理解“策略本身并不危险，错误使用才危险”的交易者而打造。

如果你还在这里，那很好。这说明你明白。

这个 EA 体现了我对恢复系统应如何运作的全部信念：不是绝望的，不是鲁莽的，也不是盲目的。而是结构化、理性，并且始终——始终——把资金保护放在第一位。欧系货币对的走势与其他外汇品种不同。它们有性格，有结构。在某些交易时段会收缩，在另一些时段会爆发；当你知道该看什么时，它们会变得出奇地可预测。我多年持续观察 EURUSD、EURJPY、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP 和 EURNZD——是真正地观察。不只是盯着价格，而是研究重复出现的形态、不同时周期中浮现的节奏，以及流动性变化时它们的行为方式。Euro Star 使用 M15、M30、H1、H4 和 D1 上最近的 60 根蜡烛进行分析，不断寻找形态相似性，计算下一步的概率。只有当这些形态在多个层级上同时对齐时，它才会交易。这一点很重要，因为这意味着 EA 并不是随意把交易丢进市场。每一笔仓位都建立在形态识别的基础之上——不是希望，不是冲动，也不是因为某个指标交叉了另一条线。

当你看到一笔没有明显止损的交易时，并不是因为系统粗心，而是因为：

入场由形态分析确认 价格区间已被计算并限定 时间和距离限制正在持续监控 恢复协议已待命 你的资金被置于最高优先级保护

如果交易未能在这些参数内解决——那么，是的，马丁格尔引擎会启动。但不是混乱地，不是绝望地，而是按照在交易出现之前就已设定好的预定限制执行。这就是差别所在。这正是它能够运作的原因。

Euro Star 如何保护你的账户？

形态识别引擎

在五个时间框架上分析 60 根蜡烛，持续评估重复性并投射可能的结构。没有形态确认，绝不交易。

时间受限的恢复逻辑

交易不会无限期地挂在市场中。如果仓位未能在计算出的时间范围内平仓，恢复机制就会启动——避免那种摧毁大多数马丁格尔系统的无尽回撤陷阱。

区间受限的恢复机制

EA 会为每个货币对计算波动区间。马丁格尔只在受控区域内运作。当市场变得混乱时，系统会主动退避。就是这么简单。

欧系货币对的个性化优化

每个货币对都有自己的建模。EURUSD 的行为方式与 EURJPY 不同，EA 清楚这一点。不存在一套参数套用所有品种——每个交叉盘都根据自身特性来处理。

不可妥协的风险参数

系统设有硬性限制。它永远不会超过既定的恢复深度。永远不会。即便这意味着放弃一笔交易。资金保护不是一个功能，而是所有逻辑建立其上的基础。

没有网格滥发，没有无限加倍，没有混乱。

每一次加码都是经过计算的，每一步都是有意为之，没有任何事情是偶然发生的。

这不是为那些每小时都想看到行情动作的人准备的 EA。它不会在每个交易时段塞满几十笔交易记录。Euro Star 是为那些欣赏以下特质的交易者而设计的：

可以理解的逻辑

可以预测的行为

合理的交易结构

受控而非恐慌的恢复机制

稳定回报而非炫目的尖峰

数学胜过情绪

你会看到有意义的交易。数量不多——但每一笔都基于形态逻辑，每一笔都经过多层安全检查，每一笔都把你的资金放在首位。如果你是那种明白“稳定性不会大声宣告自己，而是默默体现在数据中”的交易者，那么 Euro Star 正是为你而生。

运行方式：

时间框架： H1

交易品种： EURUSD（强烈建议运行 EURUSD H1），EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD

EURUSD（强烈建议运行 EURUSD H1），EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD 最低入金： $1000（如果同时运行多个品种，资金越多越好）

$1000（如果同时运行多个品种，资金越多越好） 账户类型： 优先选择 ECN 或 Raw

优先选择 ECN 或 Raw 风险： 由 EA 内部逻辑管理，但 推荐的手数计算方式为每笔交易风险 0.5%

由 EA 内部逻辑管理，但 杠杆： 1:100 或更高

Euro Star 并不想成为又一个承诺登月、最终却带来爆仓的马丁格尔 EA。它试图将真正、可量化的形态智能与不会摧毁账户的恢复逻辑结合在一起。它是为那些理解马丁格尔两面性——力量与风险——的交易者打造的。如果你有耐心；如果你明白受控的恢复可以成为盟友而不是敌人；如果你重视结构、边界和资金保护胜过混乱与幻想——那么这可能是你唯一需要的马丁格尔系统。市场奖励耐心。Euro Star 正是建立在这一原则之上。

让它工作。