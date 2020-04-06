Euro Star

请直接联系我，我可以将你添加到我的 Telegram 群组

如果你点进这里，是希望看到另一个展示漂亮回测、承诺六个月退休的 EA，那这不是它。如果你期待的是那种能在你睡觉时把 $100 变成 $10,000 的马丁格尔魔法——说实话，省下我们彼此的时间，直接离开吧。Euro Star 是为那些在市场中摸爬滚打已久、明白外汇真正赚钱方式的交易者打造的。真正的利润不是靠烟花式的操作，而是靠纪律、经得起检验的数学，以及对市场力量的敬畏——一旦你变得大意，市场会毫不留情。多年来我学到的一点是： 波动性不会毁掉你的账户，急躁才会。

马丁格尔？是的，它名声在外——而且名副其实。如果你不知道自己在做什么，它能比任何一次新闻波动更快地摧毁你的账户。但关键在于：当它被正确构建，当它被设置清晰的边界，当你把它当作精密工具而不是轮盘赌——它就会变成完全不同的东西。这正是 Euro Star。它是马丁格尔，没错——但这是工程化的。可控的。在数学上受限的。为那些理解“策略本身并不危险，错误使用才危险”的交易者而打造。

如果你还在这里，那很好。这说明你明白。

这个 EA 体现了我对恢复系统应如何运作的全部信念：不是绝望的，不是鲁莽的，也不是盲目的。而是结构化、理性，并且始终——始终——把资金保护放在第一位。欧系货币对的走势与其他外汇品种不同。它们有性格，有结构。在某些交易时段会收缩，在另一些时段会爆发；当你知道该看什么时，它们会变得出奇地可预测。我多年持续观察 EURUSD、EURJPY、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP 和 EURNZD——是真正地观察。不只是盯着价格，而是研究重复出现的形态、不同时周期中浮现的节奏，以及流动性变化时它们的行为方式。Euro Star 使用 M15、M30、H1、H4 和 D1 上最近的 60 根蜡烛进行分析，不断寻找形态相似性，计算下一步的概率。只有当这些形态在多个层级上同时对齐时，它才会交易。这一点很重要，因为这意味着 EA 并不是随意把交易丢进市场。每一笔仓位都建立在形态识别的基础之上——不是希望，不是冲动，也不是因为某个指标交叉了另一条线。

当你看到一笔没有明显止损的交易时，并不是因为系统粗心，而是因为：

  1. 入场由形态分析确认
  2. 价格区间已被计算并限定
  3. 时间和距离限制正在持续监控
  4. 恢复协议已待命
  5. 你的资金被置于最高优先级保护

如果交易未能在这些参数内解决——那么，是的，马丁格尔引擎会启动。但不是混乱地，不是绝望地，而是按照在交易出现之前就已设定好的预定限制执行。这就是差别所在。这正是它能够运作的原因。

Euro Star 如何保护你的账户？

形态识别引擎
在五个时间框架上分析 60 根蜡烛，持续评估重复性并投射可能的结构。没有形态确认，绝不交易。

时间受限的恢复逻辑
交易不会无限期地挂在市场中。如果仓位未能在计算出的时间范围内平仓，恢复机制就会启动——避免那种摧毁大多数马丁格尔系统的无尽回撤陷阱。

区间受限的恢复机制
EA 会为每个货币对计算波动区间。马丁格尔只在受控区域内运作。当市场变得混乱时，系统会主动退避。就是这么简单。

欧系货币对的个性化优化
每个货币对都有自己的建模。EURUSD 的行为方式与 EURJPY 不同，EA 清楚这一点。不存在一套参数套用所有品种——每个交叉盘都根据自身特性来处理。

不可妥协的风险参数
系统设有硬性限制。它永远不会超过既定的恢复深度。永远不会。即便这意味着放弃一笔交易。资金保护不是一个功能，而是所有逻辑建立其上的基础。

没有网格滥发，没有无限加倍，没有混乱。
每一次加码都是经过计算的，每一步都是有意为之，没有任何事情是偶然发生的。

这不是为那些每小时都想看到行情动作的人准备的 EA。它不会在每个交易时段塞满几十笔交易记录。Euro Star 是为那些欣赏以下特质的交易者而设计的：

  • 可以理解的逻辑
  • 可以预测的行为
  • 合理的交易结构
  • 受控而非恐慌的恢复机制
  • 稳定回报而非炫目的尖峰
  • 数学胜过情绪

你会看到有意义的交易。数量不多——但每一笔都基于形态逻辑，每一笔都经过多层安全检查，每一笔都把你的资金放在首位。如果你是那种明白“稳定性不会大声宣告自己，而是默默体现在数据中”的交易者，那么 Euro Star 正是为你而生。

运行方式：

  • 时间框架： H1
  • 交易品种： EURUSD（强烈建议运行 EURUSD H1），EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD
  • 最低入金： $1000（如果同时运行多个品种，资金越多越好）
  • 账户类型： 优先选择 ECN 或 Raw
  • 风险： 由 EA 内部逻辑管理，但 推荐的手数计算方式为每笔交易风险 0.5%
  • 杠杆： 1:100 或更高

Euro Star 并不想成为又一个承诺登月、最终却带来爆仓的马丁格尔 EA。它试图将真正、可量化的形态智能与不会摧毁账户的恢复逻辑结合在一起。它是为那些理解马丁格尔两面性——力量与风险——的交易者打造的。如果你有耐心；如果你明白受控的恢复可以成为盟友而不是敌人；如果你重视结构、边界和资金保护胜过混乱与幻想——那么这可能是你唯一需要的马丁格尔系统。市场奖励耐心。Euro Star 正是建立在这一原则之上。

让它工作。

推荐产品
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
专家
Time Range Trading EA v4.2 - MQL5 市场描述 概述 Time Range Trading EA v4.2 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进且高度可定制的专家顾问（EA），旨在利用指定时间范围内的价格波动获利。该 EA 特别适合交易趋势性资产，例如指数（例如 US30、DAX、NASDAQ），通过结合高级技术分析和强大的交易管理功能，包括移动平均线和一目均衡表过滤器、每日交易限制以及动态止损跟踪，非常适合寻求在趋势市场中基于范围的自动化交易解决方案的交易者。 主要功能 基于时间范围的交易 ：自动识别并在用户定义的时间范围内进行交易，捕捉价格突破或反转，非常适合趋势性资产如指数。 灵活的交易风格 ：可选择突破（With_Break）或均值回归（Opposite_to_Break）策略，以适应市场条件。 高级技术过滤器 ： 移动平均线过滤器 ：使用快慢移动平均线（默认：50 和 200 周期）来确认交易方向，与指数的强劲趋势保持一致。 一目均衡表过滤器 ：支持多种基于一目均衡表的条件（例如价格高于云层、转换线高于基准线），为趋势市场提供精准的入场
Swag EA
Joshua Didas Taban
专家
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
专家
EA 在線性回歸通道上工作。 EA 從通道邊界進行交易，具有通過重疊無利可圖的訂單來減少賬戶回撤的功能。該圖表顯示有關利潤的信息並繪製回歸通道本身。 MT4 版本 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 選項： PERIOD - 要計算的柱數； COEFFICIENT - 計算通道邊界的係數； DEGREE——渠道建設的類型； MIN_CHANNEL_WIDTH - 進入交易的最小通道寬度； PERIOD_ATR, TIMEFRAME_ATR - 用於確定平均 aolatility 的 ATR 值的周期和時間範圍； START_LOT - 初始手數； LOT_MULTIPLIER - 訂單網格中的手數乘數； MAX_LOT - 最大手數； STEP_ORDERS - 訂單網格步驟； STEP_MULTIPLIER - 階步倍增因子，如果 = -1 則不使用； MAX_STEP - 最大階網格步長； OVERLAP_ORDERS - 從哪個訂單啟用訂單重疊功能； OVERLAP_PIPS - 關閉無利可圖訂單的最小利潤點數；
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
专家
价格即将上涨。 Gold AI Robot – 面向XAUUSD（黄金）的高级交易机器人，具备AI与回撤识别功能 AI过滤器与关键回撤识别，用于在黄金市场中寻找精确的交易机会。 Gold AI Robot适用于XAUUSD（黄金）1小时周期。通过分析价格走势识别重要回撤，分批建仓，并应用全局风险管理来优化每一笔交易。 基于人工智能的信号过滤器 关键回撤识别与分批入场 总止损功能控制累计亏损 全局止盈机制统一管理所有持仓 AutoLot自动批量调整 根据账户资金与风险的动态仓位管理 EA通过AI过滤器检测关键回撤深度，在初始回撤点建立首仓，并在确认新信号后分批加仓。全局止盈功能基于账户余额计算目标收益比例并应用于所有仓位；当总利润超过设定百分比时，系统将关闭所有交易。总止损功能以类似方式运行，用于限制账户整体亏损。 推荐设置： 交易品种：XAUUSD（黄金） 周期：H1 最低推荐入金：1000美元 杠杆：1:100或更高 推荐经纪商：任何受监管的经纪商 核心优势： 不使用马丁策略 基于AI的全自动交易 完整的全局风险控制 设置简单，启动快速 支持与文档： 通过MQL5消息提供客户支持
Orygen
Nickey Magale
专家
General Overview  Trade 4 trading and management strategies in 1 system. "4 in 1 system" This trading system is built on simple, proven, and effective principles. In trading, getting the basics right is crucial, and we've focused on developing a system that is both realistic and reliable. With over a year of dedicated development and years of market experience behind it, this system is designed for consistency and safety—core values that matter to real traders. What sets this system apart is its
Prop Bot X
Michalis Phylactou
专家
A versatile trading EA, combining key indicators ( ADX, RSI, MA ) , Hedging and news filter , with extensive customization options for precise strategy execution, backtesting and optimsation.   It can be used on any Symbol/TImeFrame and calibrated accordingly . Features: - Multiple Key Indicator Filters (ADX, RSI, MA). - Grid settings. - News Filter. - Multiple Inputs for Total Control. How to Use the EA: 1. Installation: Attach the EA to the chart. 2. Activate or deactivate indicator filters
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
专家
DYJ Williams Percent Range 是一个独特的高品质，易于使用和负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有功能和 Williams' Percent Range 指标。指标值在-80%到-100%之间，表示市场超卖。介于-0%和-20%之间的指标值表明市场超买。 Input Parameters  WPR  settings InpSpread = 50 -- When the spread is greater than or equal to 50, the signal is ignored InpWPRPeriod    = 360  -- WPR: averaging period InpWPROversoldArea         = 99.9 -- Oversold Area InpWPROverboughtArea     = 0.1  -- Overbought Area Trading settings InpLots = 0.01--  lots InpTF = PERIOD_H1 -- Time Frame InpPipStep =3
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 199 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
专家
Freya AI 是一款专为澳大利亚市场量身定制的尖端虚拟助手，它运用先进的人工智能技术，提供无与伦比的性能。Freya AI 采用先进的机器学习算法，将复杂的自然语言处理 (NLP) 与深度学习模型相结合，提供无缝、直观的用户体验。这款完全自动化的 AI 助手经过优化，能够处理从日程安排、提醒到回答复杂问题等各种任务，同时还能适应澳大利亚独特的语言和文化差异。Freya AI 经过严格的可靠性测试，在 2020 年至 2025 年的各种用例中均表现出色。与其他系统不同，它避免了高风险的操作方法，确保在任何环境下的稳定性和安全性，并兼容各种平台和用户需求。 Freya AI 由基于 Transformer 的神经网络驱动，能够出色地理解和生成类似人类的响应。该架构建立在多层互连节点之上，包括用于处理用户请求的输入层、用于上下文分析的隐藏层以及用于提供精确响应的输出层。每一层都利用注意力机制聚焦于相关数据，使 Freya AI 能够轻松处理非线性复杂交互。该系统采用监督学习和强化学习技术进行训练，通过从用户交互中学习不断提升准确率。Freya AI 能够处理和分析海量数据集，从而识别
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
专家
HMA Crossover EA HMA Crossover EA 是一款针对 MetaTrader 5 开发的高精度趋势跟随型智能交易系统（EA），利用动态、灵敏的 Hull Moving Average（HMA）来识别潜在交易机会。通过将快速 HMA 与较慢的 HMA 结合，EA 扫描市场中可能出现的趋势变化，帮助交易者在保持严格风险管理的同时抓住潜在的方向性行情。 主要功能： 动态 HMA 交叉检测： EA 监控快、慢 HMA 的交叉，以识别趋势变化并生成交易信号。 基于 ATR 的止损与止盈： 每笔交易都使用 Average True Range（ATR）计算自适应止损与止盈，以适应当前市场波动。 智能手数管理： 支持用户定义的固定手数，但在账户余额或可用保证金偏低时会自动调整，以确保严格的风险控制。 灵活的交易方向： 支持只做多、只做空或双向交易，以适应不同策略需求。 性能优化： 仅计算最近两个已收盘K线的数据，在小周期和大历史数据下依旧保持高效运行。 安全稳定： 内置风险控制机制，避免过度交易和过高风险，包括最大风险限制以及对已有持仓的考虑。 HMA Crossover
Gold Hold
Angel Torres
专家
Live Signal: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Important You must load the correct .set configuration file before running the system. The platform does not allow setting a Stop Loss that is too low or too tight. If you use the default parameters, the results will be inferior to what is expected. The configuration file is available in the Discussion section, along with results and, soon, audited accounts of the system. Special Offer First 5 copies: 99 USD Next 5 copies: 199 USD Fina
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
专家
One Bar Breakout EA 系统是一种突破策略，由于利润率较高，因此具有很大的潜力。 它的设计方式是试图追随当天最强劲的趋势，并通过创新的跟踪方法实现利润最大化。 即使胜率很低，这也可以在短时间内为您带来大量利润。一旦设置正确，它可以连续几个月盈利。 这最适合 ES (US500)、NQ (NAS100) 等大型市场或黄金、白银等大宗商品。 如果您对功能或设置/回测有任何疑问，请随时与我联系。也欢迎您在购买前给我们写信。 您正在购买一个非常灵活的分支系统，具有许多设置和优化选项。 首先，我包括 NAS100 (NQ) 和 Gold 的当前最佳设置。您还将收到有关成功回测和最佳数据的提示。 One Bar Breakout EA 系统是一种突破策略，由于利润率较高，因此具有很大的潜力。 它的设计方式是试图追随当天最强劲的趋势，并通过创新的跟踪方法实现利润最大化。 即使胜率很低，这也可以在短时间内为您带来大量利润。一旦设置正确，它可以连续几个月盈利。 这最适合 ES (US500)、NQ (NAS100) 等大型市场或黄金、白银等大宗商品。 如果您对功能或设
Enza
Anton Kondratev
专家
恩扎EA     是全自动的   打开   系统与   回撤保护   和   固定的     SL。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   信号 指导 佣金退款 更新 我的博客 Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   专为易用性和一致性而设计   恩扎EA     对于希望在无需频繁人工干预的情况下实现资本增长的交易者而言，这款产品堪称理想之选。它设置简单、执行速度快、性能均衡，是新手和经验丰富的交易者的绝佳选择。 该算法轻松通过了基于过去 10 年 MT5 真实报价的验证！ 这是一个非常可靠且长期的策略，每个月都能带来利润。 该系统只有一个通用的止损点，并允许您在亏损期间最多添加 6 个额外的交易
PipSniper EA
Noel Dagubert Kayombo
专家
PipSniper EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on Price Action and Trend following.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended pairs:  volatility 75 (v5), BTCUSD, EURUSD Re
Kurobot MT5
Massimiliano Cianci
专家
Kurobot MT5 draws its strength from the deep principles of Bushido. This highly trained EA silently and patiently waits for the market to leave itself exposed, then swiftly strikes with power and precision, providing you with solid trading performance while maintaining easy configuration. The Dojo where Kurobot has been assembled in an ancient school of black Expert Advisors, based on a reliable system of Moving Averages that reveals entry points even in fast-paced trading like scalping. Victory
EMA Retrace
Jerome Osa
专家
EMA Retrace Strategy Overview The   EMA Crossover Pro EA   is a sophisticated MQL5 trading robot that combines   trend-following   principles with   advanced risk management   to execute automated trades based on Exponential Moving Average crossovers with multiple confirmation filters. Core Trading Logic EMA Crossover System Dual EMA Configuration : Fast EMA (6-period) : Quick trend detection Slow EMA (15-period) : Overall trend direction Trend Alignment : Trades only in the direction of t
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
专家
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
TriggerLevelRangeEA
Tristan Schiebel
专家
The TriggerLevel Strategy EA is a toolbox for calculating a horizontal trigger level based on two configurable price levels. From these, it calculates a Trigger Range (between 0% and 100%), determines a Trigger Level in % (e.g., Fibonacci Extension 161%, Fibonacci Retracement 61%, -100%, etc.), and executes Buy/Sell trades in three possible modes : Wick , Limit , or Cross . The EA works on all timeframes (typically M5) and was designed as a pure price-action system for indices, FX, and metals i
Mult Timeframe EMA Volume Volatility Confirmation
Ricardo Barnard
专家
Mult Timeframe EMA Volume Volatility Confirmation Strategy Overview This high-precision Expert Advisor uses a multi-timeframe confluence system to identify strong breakout entries on USOIL (Crude Oil) with fixed 0.01 lot size for maximum safety and consistency. Core Logic: Trend Filter: Price must be above EMA on M1, M5, and M15 → confirms strong bullish momentum Breakout Trigger: Close of previous M15 candle breaks highest high (resistance) of last 109 bars Volume Confirmation: MFI > 55 → conf
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
专家
Grid-Trading Buy and Sell Options:  You can set the system to place buy orders below the market price and sell orders above it. This ensures profits during price movements in either direction.   Adjustable Parameter: Maximum and Minimum Price Levels:  Define the range within which the grid operates. Grid Distance:  Set the spacing between each buy and sell order, allowing you to control the frequency of trades. Volume (Lot Sizes):  Adjust the trading volume for each order to manage risk and pote
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Fake out strategy
Julian Gonzalez Conde
专家
This expert advisor finds and operates the Fake out pattern, the search algorithm and its management can be adjusted from the Bot's configuration parameters.  Features: - Designed to operate with any type of asset. - It is possible to set the time range in which the expert advisor will operate. - Trailing stop managed internally by the algorithm. - Partial position closing (partial profit taking), when the price has moved in favour of the position. - Take profit automatically adjusted by t
Ichimoku OBX25 Trader
Cedric Christian Michel Carpentier
专家
Ichimoku OBX25 Trader - 详细描述 Join the Ichimoku OBX25 Trader group signal direct trading 介绍 Ichimoku OBX25 Trader 是一个高级智能交易系统，我们专门设计并优化用于交易挪威 OBX25 指数。经过多年研究和优化，我们开发了这个 EA，它使用了 Ichimoku Kinko Hyo 指标，并针对每周的特定日期进行了优化设置，从而有效地捕捉市场动向。 历史与开发 我们于 2019 年开始开发这个 EA，目标是创建一个能够在所有市场条件下运行的系统，包括 COVID-19 这样的重大危机。经过四年的深入研究，我们成功构建了一套利用 OBX25 独特特性的系统，该指数因其稳定性和逐步上涨的趋势而著称。 OBX25 的独特特性 OBX25 的市场行为与其他指数不同，通常呈现稳定且渐进的上涨趋势。这种独特的市场特性促使我们在多年研究中不断优化交易策略。该市场的一个主要优势是大幅降低了掉期成本：相比其他指数可能高达 30% 的年度掉期，我们的优化策略将其降低至 20% 以下。 交易方
Next Level Advisor
Elena Lysenkova
专家
Next Level — 新一代智能专家顾问（EA） live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2313342 关键优势 经验证的实盘信号历史：自发布后连续11个月的真实业绩（非发布前数据），账户仍在运行。 三层对冲：三重独立的持仓保护与风险对冲，并在波动上升时自适应调整参数。 多货币架构：通过同时交易低相关性的多品种实现风险分散，并以相关性分析过滤入场信号。 利用利润卸载回撤：将部分利润有针对性地用于平掉“负担较重”的持仓，从而显著降低出现不利连败的概率。 建议配置 账户类型：ECN/Raw，低点差与低佣金。 杠杆：1:200 起。 入金：ECN/Raw 账户建议≥ 5,000 美元；美分账户建议≥ 500 美元。 常见问题 我可以只在单一品种上使用 Next Level 吗？ 可以。但由于分散化优势，投资组合模式更能释放其潜力。 该机器人会使用激进的手数递增吗？ 不会。手数扩张由风险与用户参数控制；不采用指数式加仓。
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
专家
Future of Ea: We make this Ea on scalping strategy for short term trend. Ea is able to works on any Currency pair and any time chart frames but profits and risk are depends on time chart.We provide you full support to setup ea on his best time chart according to currency pair. Contact us by sending massage in mql5 chat for Ea setups. We also stored our set files in comment area for easy use for you.This Ea's Mt4 version is also available in Mt4 expert area. Using of Ea: Indicator settings is ou
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
专家
OrionBTC 是专为 MetaTrader 5 平台上 BTCUSD 交易对开发的自动化交易专家顾问（EA）。它结合了 动态突破策略 、 基于波动率的风险控制（ATR） 以及可配置的 趋势过滤器 （支持更高周期图表）。 技术特点： 推荐周期： M15 交易品种： BTCUSD 策略逻辑：基于 ATR 的动态止损与移动止盈机制 每日最多交易次数： 2次 交易时间段： 00:00 至 21:00 ，系统将于 20:45 自动平仓 趋势过滤器：支持用户自定义高周期趋势过滤 止损设置：1.5 倍 ATR 或 500 点 止盈设置：3 倍 ATR 或 1000 点 启用移动止损（Trailing Stop）：200 点，步长 50 点 回测结果（2021年1月1日 – 2025年7月11日） 总净利润：42,090.59 USD 总交易次数：987 胜率：84.30% 盈利因子（Profit Factor）：6.10 最大账户回撤（余额）：5.36% 最大相对回撤（净值）：28.07% 单笔最大盈利：1,648.90 USD 单笔最大亏损：-505.02 USD 夏普比率（Sharpe R
Boom Range Premium
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Boom Range Premium EA - Description Boom Range Premium is an Expert Advisor (EA) specializing in trading the Boom 500 synthetic index, designed for traders seeking to automate their trades with a technical strategy based on momentum analysis. Technical Specifications Trading Setup Instrument: Boom 500 Index Timeframe: M10 (10 Minutes) Recommended Capital: $1,000 USD Base Lot Size: 0.20 lots Leverage: 1:100 Trading Strategy The EA implements a strategy based on the Stochastic indicator, which sp
GBPCrasher
Marco Resseghini
专家
发现 GBPCrasher：专为希望通过细心和策略优化其外汇市场操作的人设计的机器人！ GBPCrasher 是一种算法交易机器人，专为在 GBP 市场的 M15 时间框架内操作而开发。该机器人旨在为寻求长期自动化解决方案的人服务，旨在通过谨慎的市场波动来实现资本的持续增长。 基于高级技术分析的策略，操作于 M15 时间框架。 优化了 GBP 市场，使交易更具针对性和焦点。 设计为自动运行，最大限度减少人为干预和即时决策压力。 如果你在寻找一款支持外汇操作的工具，GBPCrasher 是您长远财务旅程中的理想解决方案。 GBPCrasher 是为改善交易操作管理而开发，专注于外汇市场上最波动的工具之一：GBPUSD。通过其 M15 时间框架操作，机器人在小幅波动中寻找市场机会，并始终保持长远视野。 持续监控 GBP 市场，以捕捉最佳的入市和出市机会。 无需持续监控：机器人根据预设规则自主运行。 旨在减少决策中的情绪因素，确保更理性的管理。 为什么购买？ GBPCrasher 是寻求外汇交易中可靠自动化支持的完美工具。其策略适应 GBP 市场的 M15 时间框架，旨在长期内实现资本的逐
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
作者的更多信息
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
专家
Full Snap 基于一个基本原则：每个货币对都有其独特的“个性”、波动模式和最佳交易条件。Full Snap 并非将通用策略应用于所有市场，而是使用八种不同的算法策略，每种策略都经过专门校准，以最大限度地提高目标货币对的效率。该智能交易顾问 (EA) 专注于精准匹配的策略，每个算法都利用货币对的独特特性，在不同的市场条件下实现盈利。 请务必在 EURUSD H1 上对 Full Snap 进行回测和前向测试，以获得最佳结果。 针对特定货币对的策略架构 EURUSD - 机构资金流追踪器 策略  流动性突破检测 EURUSD 拥有全球最高的机构资金流量。Full Snap 的 EURUSD 算法通过价格和成交量分析识别机构累积区域，当散户止损被触发、机构资金开始流入时入场。该系统利用该货币对在欧洲和纽约交易时段重叠期间对主要心理价位的尊重倾向进行交易。 AUDUSD - 风险情绪分析器 策略：商品相关性交易。澳元对全球风险情绪和商品价格非常敏感，形成可预测的模式。Full Snap 的 AUDUSD 模块监控黄金、铁矿石期货以及亚洲股指的跨市场信号，提前布局，抓住因中国经济数据和美
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (2)
专家
在我们开始之前，我需要完全坦诚地告诉你。如果你在寻找一个可以让你一夜暴富的EA，那么Lumeris并不适合你。如果你希望将500美元在一个月内变成50,000美元，请另寻他处。这个EA是为那些有耐心的交易者设计的，他们明白真正可持续的外汇财富是逐步建立的——一笔交易接着一笔交易，一天又一天，一个月又一个月。 外汇交易——无论是手动还是算法——都需要耐心。市场不在乎你的账单、你的梦想或你的紧迫感。它奖励耐心，惩罚贪婪，并摧毁那些试图强行改变结果的人。经过多年的交易和数月的开发，我明白了：最成功的交易者并不是那些抓住每一个波动的人，而是那些在市场中坚持足够长时间，让复利发挥神奇作用的人。 Lumeris 体现了这种理念。 我开发它不是为了追逐每一个机会或冒险去抓住每一个点。相反，我构建了一个复杂的恢复系统，确保没有真正的盈利机会被完全“错过”。如果EA没有在完美点位入场，恢复模式将被激活，耐心等待下一个最佳入场点。这就像一张安全网，将错失的机会变成延迟的胜利。这种方法意味着你可能不会每天都看到惊人的结果，但随着数周和数月的积累，你会看到它真正的潜力。如果你准备好接受耐心，如果你理解按月计
筛选:
无评论
回复评论