SCL: Stepan Company

50.00 USD 1.07 (2.19%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCLの今日の為替レートは、2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり48.84の安値と50.29の高値で取引されました。

Stepan Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.84 50.29
1年のレンジ
44.23 82.08
以前の終値
48.93
始値
48.84
買値
50.00
買値
50.30
安値
48.84
高値
50.29
出来高
315
1日の変化
2.19%
1ヶ月の変化
1.85%
6ヶ月の変化
-7.90%
1年の変化
-35.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K