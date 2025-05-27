通貨 / SCL
SCL: Stepan Company
50.00 USD 1.07 (2.19%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCLの今日の為替レートは、2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり48.84の安値と50.29の高値で取引されました。
Stepan Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SCL News
1日のレンジ
48.84 50.29
1年のレンジ
44.23 82.08
- 以前の終値
- 48.93
- 始値
- 48.84
- 買値
- 50.00
- 買値
- 50.30
- 安値
- 48.84
- 高値
- 50.29
- 出来高
- 315
- 1日の変化
- 2.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.85%
- 6ヶ月の変化
- -7.90%
- 1年の変化
- -35.29%
