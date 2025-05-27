Валюты / SCL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCL: Stepan Company
48.85 USD 0.22 (0.45%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.70, а максимальная — 48.94.
Следите за динамикой Stepan Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCL
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Zacks Value Investor Highlights: Eastman Chemical, Dow and Stepan
- Chemical Stocks Plunge: Values or Traps?
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear Of The Day: Stepan (SCL)
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Stepan director Stepan sells shares worth $501,569
- Stepan Q2 2025 slides reveal 27% adjusted earnings growth, Polymers segment shines
- Stepan Co. (SCL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Stepan declares quarterly dividend of $0.385 per share
- Stepan earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Best Dividend Kings: July 2025
- Stepan Company Stock: Expect Further Upside From This Point On (NYSE:SCL)
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Stepan Company names Corning Painter as new director
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Stepan Company expands AOS production by 25%
- Stepan sells Philippine manufacturing assets to Masurf
Дневной диапазон
47.70 48.94
Годовой диапазон
44.23 82.08
- Предыдущее закрытие
- 48.63
- Open
- 48.52
- Bid
- 48.85
- Ask
- 49.15
- Low
- 47.70
- High
- 48.94
- Объем
- 431
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- -10.02%
- Годовое изменение
- -36.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.