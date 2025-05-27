КотировкиРазделы
Валюты / SCL
Назад в Рынок акций США

SCL: Stepan Company

48.85 USD 0.22 (0.45%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.70, а максимальная — 48.94.

Следите за динамикой Stepan Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SCL

Дневной диапазон
47.70 48.94
Годовой диапазон
44.23 82.08
Предыдущее закрытие
48.63
Open
48.52
Bid
48.85
Ask
49.15
Low
47.70
High
48.94
Объем
431
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
-0.49%
6-месячное изменение
-10.02%
Годовое изменение
-36.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.