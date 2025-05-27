Währungen / SCL
SCL: Stepan Company
50.00 USD 1.07 (2.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCL hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.84 bis zu einem Hoch von 50.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stepan Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCL News
Tagesspanne
48.84 50.29
Jahresspanne
44.23 82.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.93
- Eröffnung
- 48.84
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Tief
- 48.84
- Hoch
- 50.29
- Volumen
- 315
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- 1.85%
- 6-Monatsänderung
- -7.90%
- Jahresänderung
- -35.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K