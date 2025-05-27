KurseKategorien
SCL: Stepan Company

50.00 USD 1.07 (2.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCL hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.84 bis zu einem Hoch von 50.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stepan Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
48.84 50.29
Jahresspanne
44.23 82.08
Vorheriger Schlusskurs
48.93
Eröffnung
48.84
Bid
50.00
Ask
50.30
Tief
48.84
Hoch
50.29
Volumen
315
Tagesänderung
2.19%
Monatsänderung
1.85%
6-Monatsänderung
-7.90%
Jahresänderung
-35.29%
