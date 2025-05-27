Dövizler / SCL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SCL: Stepan Company
48.56 USD 1.44 (2.88%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCL fiyatı bugün -2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.56 ve Yüksek fiyatı olarak 50.00 aralığında işlem gördü.
Stepan Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCL haberleri
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Zacks Value Investor Highlights: Eastman Chemical, Dow and Stepan
- Chemical Stocks Plunge: Values or Traps?
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear Of The Day: Stepan (SCL)
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Stepan director Stepan sells shares worth $501,569
- Stepan Q2 2025 slides reveal 27% adjusted earnings growth, Polymers segment shines
- Stepan Co. (SCL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Stepan declares quarterly dividend of $0.385 per share
- Stepan earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Best Dividend Kings: July 2025
- Stepan Company Stock: Expect Further Upside From This Point On (NYSE:SCL)
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Stepan Company names Corning Painter as new director
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Stepan Company expands AOS production by 25%
- Stepan sells Philippine manufacturing assets to Masurf
Günlük aralık
48.56 50.00
Yıllık aralık
44.23 82.08
- Önceki kapanış
- 50.00
- Açılış
- 49.79
- Satış
- 48.56
- Alış
- 48.86
- Düşük
- 48.56
- Yüksek
- 50.00
- Hacim
- 411
- Günlük değişim
- -2.88%
- Aylık değişim
- -1.08%
- 6 aylık değişim
- -10.55%
- Yıllık değişim
- -37.16%
21 Eylül, Pazar