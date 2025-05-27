FiyatlarBölümler
SCL
SCL: Stepan Company

48.56 USD 1.44 (2.88%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCL fiyatı bugün -2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.56 ve Yüksek fiyatı olarak 50.00 aralığında işlem gördü.

Stepan Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SCL haberleri

Günlük aralık
48.56 50.00
Yıllık aralık
44.23 82.08
Önceki kapanış
50.00
Açılış
49.79
Satış
48.56
Alış
48.86
Düşük
48.56
Yüksek
50.00
Hacim
411
Günlük değişim
-2.88%
Aylık değişim
-1.08%
6 aylık değişim
-10.55%
Yıllık değişim
-37.16%
21 Eylül, Pazar