RHI: Robert Half Inc
35.10 USD 0.39 (1.12%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RHIの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり34.76の安値と35.52の高値で取引されました。
Robert Half Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
34.76 35.52
1年のレンジ
34.50 78.42
- 以前の終値
- 34.71
- 始値
- 35.22
- 買値
- 35.10
- 買値
- 35.40
- 安値
- 34.76
- 高値
- 35.52
- 出来高
- 2.111 K
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- -4.88%
- 6ヶ月の変化
- -35.31%
- 1年の変化
- -47.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K