통화 / RHI
RHI: Robert Half Inc
34.48 USD 0.62 (1.77%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RHI 환율이 오늘 -1.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.26이고 고가는 35.16이었습니다.
Robert Half Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RHI News
일일 변동 비율
34.26 35.16
년간 변동
34.26 78.42
- 이전 종가
- 35.10
- 시가
- 35.16
- Bid
- 34.48
- Ask
- 34.78
- 저가
- 34.26
- 고가
- 35.16
- 볼륨
- 4.717 K
- 일일 변동
- -1.77%
- 월 변동
- -6.56%
- 6개월 변동
- -36.45%
- 년간 변동율
- -48.68%
20 9월, 토요일