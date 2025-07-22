КотировкиРазделы
Валюты / RHI
RHI: Robert Half Inc

35.49 USD 0.50 (1.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RHI за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.50, а максимальная — 35.66.

Дневной диапазон
34.50 35.66
Годовой диапазон
34.50 78.42
Предыдущее закрытие
34.99
Open
35.15
Bid
35.49
Ask
35.79
Low
34.50
High
35.66
Объем
2.633 K
Дневное изменение
1.43%
Месячное изменение
-3.82%
6-месячное изменение
-34.59%
Годовое изменение
-47.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.