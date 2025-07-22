Валюты / RHI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RHI: Robert Half Inc
35.49 USD 0.50 (1.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RHI за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.50, а максимальная — 35.66.
Следите за динамикой Robert Half Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RHI
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Protiviti appoints AI expert Amy Wilkinson to advisory board
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Karat Packaging (NASDAQ:KRT), Kforce (NYSE:KFRC)
- Robert Half: Too Expensive Even If Results Stabilize (NYSE:RHI)
- Why Is Robert Half (RHI) Down 9.7% Since Last Earnings Report?
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 6% Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Robert Half International stock hits 52-week low at 34.04 USD
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Afraid to leave your job right now? Here’s how to stay put without killing your career.
- Robert Half International stock hits 52-week low at 36.97 USD
- Robert Half International Stock Plunges 6.1% Since Q2 Earnings Beat
- Robert Half International stock hits 52-week low at 39.61 USD
- Robert Half: Positive Green Shoots, Near-Term Outlook Murky (NYSE:RHI)
- Robert Half reports in-line quarter, but weak guidance sends shares lower
- Robert Half Inc. (RHI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Robert Half Q2 2025 earnings beat forecasts
- Compared to Estimates, Robert Half (RHI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Robert Half (RHI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Robert Half earnings beat, revenue topped estimates
- Robert Half Stock: A Value Trap, If You Aren't Paying Attention (NYSE:RHI)
Дневной диапазон
34.50 35.66
Годовой диапазон
34.50 78.42
- Предыдущее закрытие
- 34.99
- Open
- 35.15
- Bid
- 35.49
- Ask
- 35.79
- Low
- 34.50
- High
- 35.66
- Объем
- 2.633 K
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- -3.82%
- 6-месячное изменение
- -34.59%
- Годовое изменение
- -47.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.