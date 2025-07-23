Währungen / RHI
RHI: Robert Half Inc
35.10 USD 0.39 (1.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RHI hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.76 bis zu einem Hoch von 35.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Robert Half Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RHI News
Tagesspanne
34.76 35.52
Jahresspanne
34.50 78.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.71
- Eröffnung
- 35.22
- Bid
- 35.10
- Ask
- 35.40
- Tief
- 34.76
- Hoch
- 35.52
- Volumen
- 2.111 K
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- -4.88%
- 6-Monatsänderung
- -35.31%
- Jahresänderung
- -47.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K