通貨 / QS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QS: QuantumScape Corporation Class A
12.14 USD 1.89 (18.44%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QSの今日の為替レートは、18.44%変化しました。日中、通貨は1あたり10.22の安値と12.26の高値で取引されました。
QuantumScape Corporation Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QS News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- クォンタムスケープの取締役ストラウベル氏、1.45百万ドル相当の株式を売却
- QuantumScape director Straubel sells $1.45 million in stock
- QuantumScape CFO ヘットリッヒ氏、9万ドル相当の株式を売却
- クァンタムスケープのCLOマッカーシー氏、347,000ドル相当の株式を売却
- QuantumScape CFO Hettrich sells $90k in shares
- QuantumScape CLO McCarthy sells $347k in shares
- QuantumScape (QS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- If You'd Invested $1,000 in QuantumScape 3 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- QuantumScape's Volkswagen Breakthrough: Hope To Bulls As U.S. EV Momentum Stalls (NYSE:QS)
- QuantumScape Corporation (QS) Presents At DbAccess IAA Cars Conference Transcript
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- 3 Top EV Stocks to Buy in September
- QuantumScape Batteries Power Ducati at IAA: Time to Buy QS Stock?
- Is Douglas Dynamics (PLOW) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Delek Logistics Partners and RingCentral
- QuantumScape & 2 More Stocks Show Strong Earnings Acceleration
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Did QuantumScape Just Race to the Electric Vehicle Battery Lead?
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- OCTO, NBIS, QS, PL, GSAT: 5 Trending Stocks Today - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Globalstar (NASDAQ:GSAT)
- QuantumScape CTO Holme sells $1.9m in shares
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
1日のレンジ
10.22 12.26
1年のレンジ
3.40 15.03
- 以前の終値
- 10.25
- 始値
- 10.43
- 買値
- 12.14
- 買値
- 12.44
- 安値
- 10.22
- 高値
- 12.26
- 出来高
- 61.976 K
- 1日の変化
- 18.44%
- 1ヶ月の変化
- 57.25%
- 6ヶ月の変化
- 190.43%
- 1年の変化
- 111.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K