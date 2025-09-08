クォートセクション
QS: QuantumScape Corporation Class A

12.14 USD 1.89 (18.44%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QSの今日の為替レートは、18.44%変化しました。日中、通貨は1あたり10.22の安値と12.26の高値で取引されました。

QuantumScape Corporation Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.22 12.26
1年のレンジ
3.40 15.03
以前の終値
10.25
始値
10.43
買値
12.14
買値
12.44
安値
10.22
高値
12.26
出来高
61.976 K
1日の変化
18.44%
1ヶ月の変化
57.25%
6ヶ月の変化
190.43%
1年の変化
111.87%
