QS: QuantumScape Corporation Class A
10.13 USD 0.24 (2.31%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QS за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 10.72.
Следите за динамикой QuantumScape Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.88 10.72
Годовой диапазон
3.40 15.03
- Предыдущее закрытие
- 10.37
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Low
- 9.88
- High
- 10.72
- Объем
- 35.212 K
- Дневное изменение
- -2.31%
- Месячное изменение
- 31.22%
- 6-месячное изменение
- 142.34%
- Годовое изменение
- 76.79%
