FiyatlarBölümler
Dövizler / QS
Geri dön - Hisse senetleri

QS: QuantumScape Corporation Class A

13.41 USD 1.27 (10.46%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QS fiyatı bugün 10.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.94 ve Yüksek fiyatı olarak 13.44 aralığında işlem gördü.

QuantumScape Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QS haberleri

Günlük aralık
11.94 13.44
Yıllık aralık
3.40 15.03
Önceki kapanış
12.14
Açılış
12.15
Satış
13.41
Alış
13.71
Düşük
11.94
Yüksek
13.44
Hacim
69.158 K
Günlük değişim
10.46%
Aylık değişim
73.70%
6 aylık değişim
220.81%
Yıllık değişim
134.03%
21 Eylül, Pazar