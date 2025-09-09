CotationsSections
QS: QuantumScape Corporation Class A

13.41 USD 1.27 (10.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QS a changé de 10.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.94 et à un maximum de 13.44.

Suivez la dynamique QuantumScape Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
11.94 13.44
Range Annuel
3.40 15.03
Clôture Précédente
12.14
Ouverture
12.15
Bid
13.41
Ask
13.71
Plus Bas
11.94
Plus Haut
13.44
Volume
69.158 K
Changement quotidien
10.46%
Changement Mensuel
73.70%
Changement à 6 Mois
220.81%
Changement Annuel
134.03%
