Devises / QS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QS: QuantumScape Corporation Class A
13.41 USD 1.27 (10.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QS a changé de 10.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.94 et à un maximum de 13.44.
Suivez la dynamique QuantumScape Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QS Nouvelles
- Is QuantumScape (QS) Stock a Buy after its Recent Surge? - TipRanks.com
- QuantumScape Shares Jump as Executives Dump Millions in Insider Stock Sales
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- Le directeur de QuantumScape, Straubel, vend des actions pour 1,45 million €
- QuantumScape director Straubel sells $1.45 million in stock
- Le directeur financier de QuantumScape, Hettrich, vend des actions pour 90.000€
- Le directeur juridique de QuantumScape, McCarthy, vend des actions pour 347k€
- QuantumScape CFO Hettrich sells $90k in shares
- QuantumScape CLO McCarthy sells $347k in shares
- QuantumScape (QS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- If You'd Invested $1,000 in QuantumScape 3 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- QuantumScape's Volkswagen Breakthrough: Hope To Bulls As U.S. EV Momentum Stalls (NYSE:QS)
- QuantumScape Corporation (QS) Presents At DbAccess IAA Cars Conference Transcript
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- 3 Top EV Stocks to Buy in September
- QuantumScape Batteries Power Ducati at IAA: Time to Buy QS Stock?
- Is Douglas Dynamics (PLOW) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Delek Logistics Partners and RingCentral
- QuantumScape & 2 More Stocks Show Strong Earnings Acceleration
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Did QuantumScape Just Race to the Electric Vehicle Battery Lead?
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- OCTO, NBIS, QS, PL, GSAT: 5 Trending Stocks Today - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Globalstar (NASDAQ:GSAT)
Range quotidien
11.94 13.44
Range Annuel
3.40 15.03
- Clôture Précédente
- 12.14
- Ouverture
- 12.15
- Bid
- 13.41
- Ask
- 13.71
- Plus Bas
- 11.94
- Plus Haut
- 13.44
- Volume
- 69.158 K
- Changement quotidien
- 10.46%
- Changement Mensuel
- 73.70%
- Changement à 6 Mois
- 220.81%
- Changement Annuel
- 134.03%
20 septembre, samedi