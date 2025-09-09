QuotazioniSezioni
QS: QuantumScape Corporation Class A

13.41 USD 1.27 (10.46%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QS ha avuto una variazione del 10.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.94 e ad un massimo di 13.44.

Segui le dinamiche di QuantumScape Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.94 13.44
Intervallo Annuale
3.40 15.03
Chiusura Precedente
12.14
Apertura
12.15
Bid
13.41
Ask
13.71
Minimo
11.94
Massimo
13.44
Volume
69.158 K
Variazione giornaliera
10.46%
Variazione Mensile
73.70%
Variazione Semestrale
220.81%
Variazione Annuale
134.03%
