QS: QuantumScape Corporation Class A
13.41 USD 1.27 (10.46%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QS ha avuto una variazione del 10.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.94 e ad un massimo di 13.44.
Segui le dinamiche di QuantumScape Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.94 13.44
Intervallo Annuale
3.40 15.03
- Chiusura Precedente
- 12.14
- Apertura
- 12.15
- Bid
- 13.41
- Ask
- 13.71
- Minimo
- 11.94
- Massimo
- 13.44
- Volume
- 69.158 K
- Variazione giornaliera
- 10.46%
- Variazione Mensile
- 73.70%
- Variazione Semestrale
- 220.81%
- Variazione Annuale
- 134.03%
20 settembre, sabato