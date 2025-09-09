KurseKategorien
QS: QuantumScape Corporation Class A

12.14 USD 1.89 (18.44%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QS hat sich für heute um 18.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.22 bis zu einem Hoch von 12.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die QuantumScape Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

QS News

Tagesspanne
10.22 12.26
Jahresspanne
3.40 15.03
Vorheriger Schlusskurs
10.25
Eröffnung
10.43
Bid
12.14
Ask
12.44
Tief
10.22
Hoch
12.26
Volumen
61.976 K
Tagesänderung
18.44%
Monatsänderung
57.25%
6-Monatsänderung
190.43%
Jahresänderung
111.87%
