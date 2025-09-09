Währungen / QS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QS: QuantumScape Corporation Class A
12.14 USD 1.89 (18.44%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QS hat sich für heute um 18.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.22 bis zu einem Hoch von 12.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die QuantumScape Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QS News
- QuantumScape Shares Jump as Executives Dump Millions in Insider Stock Sales
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- QuantumScape: Direktor Straubel verkauft Aktien im Wert von 1,45 Mio. US-Dollar
- QuantumScape director Straubel sells $1.45 million in stock
- QuantumScape-CFO Hettrich verkauft Aktien im Wert von 90.000 US-Dollar
- QuantumScape: Justiziar veräußert Aktien im Wert von 347.267 US-Dollar
- QuantumScape CFO Hettrich sells $90k in shares
- QuantumScape CLO McCarthy sells $347k in shares
- QuantumScape (QS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- If You'd Invested $1,000 in QuantumScape 3 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- QuantumScape's Volkswagen Breakthrough: Hope To Bulls As U.S. EV Momentum Stalls (NYSE:QS)
- QuantumScape Corporation (QS) Presents At DbAccess IAA Cars Conference Transcript
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- 3 Top EV Stocks to Buy in September
- QuantumScape Batteries Power Ducati at IAA: Time to Buy QS Stock?
- Is Douglas Dynamics (PLOW) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Delek Logistics Partners and RingCentral
- QuantumScape & 2 More Stocks Show Strong Earnings Acceleration
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Did QuantumScape Just Race to the Electric Vehicle Battery Lead?
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- OCTO, NBIS, QS, PL, GSAT: 5 Trending Stocks Today - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Globalstar (NASDAQ:GSAT)
- QuantumScape CTO Holme sells $1.9m in shares
Tagesspanne
10.22 12.26
Jahresspanne
3.40 15.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.25
- Eröffnung
- 10.43
- Bid
- 12.14
- Ask
- 12.44
- Tief
- 10.22
- Hoch
- 12.26
- Volumen
- 61.976 K
- Tagesänderung
- 18.44%
- Monatsänderung
- 57.25%
- 6-Monatsänderung
- 190.43%
- Jahresänderung
- 111.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K