통화 / QS
QS: QuantumScape Corporation Class A
13.41 USD 1.27 (10.46%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QS 환율이 오늘 10.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.94이고 고가는 13.44이었습니다.
QuantumScape Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.94 13.44
년간 변동
3.40 15.03
- 이전 종가
- 12.14
- 시가
- 12.15
- Bid
- 13.41
- Ask
- 13.71
- 저가
- 11.94
- 고가
- 13.44
- 볼륨
- 69.158 K
- 일일 변동
- 10.46%
- 월 변동
- 73.70%
- 6개월 변동
- 220.81%
- 년간 변동율
- 134.03%
