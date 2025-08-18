通貨 / PINC
PINC: Premier Inc - Class A
26.42 USD 0.16 (0.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PINCの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり26.32の安値と27.31の高値で取引されました。
Premier Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PINC News
- Premier社、Premier Infusionと5年間の購買契約を締結
- Premier, Inc. signs five-year purchasing deal with Premier Infusion
- Premier appoints Bruce Radcliff as president of supply chain services
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Premier Inc stock hits 52-week high at $28.06
- Premier shares surge on report Patient Square Capital is exploring acquisition
- Premier: Continued Value Erosion, Now At 30% 10yr Loss (NASDAQ:PINC)
- Piper Sandler raises Premier stock price target to $28 on SCS performance
- Premier Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Premier Analysts Increase Their Forecasts Following Better-Than-Expected Results - Premier (NASDAQ:PINC)
- Premier, Inc. stock price target raised to $26 from $23 at UBS
- Company News for Aug 20, 2025
- Top 2 Health Care Stocks That May Fall Off A Cliff In August - Premier (NASDAQ:PINC), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Premier, Inc. price target raised to $25 from $22 at Canaccord Genuity
- Premier stock price target raised to $21 from $19 at BofA Securities
- Premier stock surges after strong Q4 results and fiscal 2026 outlook
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Premier (PINC) Q4 Earnings
- Earnings call transcript: Premier Inc. beats Q4 2025 expectations but stock dips
- Premier, Inc. (PINC) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Premier Q4 FY2025 slides: Revenue and profitability exceed expectations amid segment shifts
- Premier Inc earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Premier beats Q4 earnings and revenue estimates, shares edge higher
- Premier declares $0.21 quarterly dividend payable in September
1日のレンジ
26.32 27.31
1年のレンジ
16.01 28.78
- 以前の終値
- 26.58
- 始値
- 26.60
- 買値
- 26.42
- 買値
- 26.72
- 安値
- 26.32
- 高値
- 27.31
- 出来高
- 3.010 K
- 1日の変化
- -0.60%
- 1ヶ月の変化
- 2.92%
- 6ヶ月の変化
- 37.39%
- 1年の変化
- 31.57%
