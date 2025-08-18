Währungen / PINC
PINC: Premier Inc - Class A
26.42 USD 0.16 (0.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PINC hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.32 bis zu einem Hoch von 27.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Premier Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.32 27.31
Jahresspanne
16.01 28.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.58
- Eröffnung
- 26.60
- Bid
- 26.42
- Ask
- 26.72
- Tief
- 26.32
- Hoch
- 27.31
- Volumen
- 3.010 K
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- 2.92%
- 6-Monatsänderung
- 37.39%
- Jahresänderung
- 31.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K