PINC: Premier Inc - Class A
26.38 USD 0.13 (0.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PINC за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.55.
Следите за динамикой Premier Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.26 26.55
Годовой диапазон
16.01 28.78
- Предыдущее закрытие
- 26.51
- Open
- 26.44
- Bid
- 26.38
- Ask
- 26.68
- Low
- 26.26
- High
- 26.55
- Объем
- 2.200 K
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 2.77%
- 6-месячное изменение
- 37.18%
- Годовое изменение
- 31.37%
