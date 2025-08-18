КотировкиРазделы
PINC
PINC: Premier Inc - Class A

26.38 USD 0.13 (0.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PINC за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.55.

Следите за динамикой Premier Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.26 26.55
Годовой диапазон
16.01 28.78
Предыдущее закрытие
26.51
Open
26.44
Bid
26.38
Ask
26.68
Low
26.26
High
26.55
Объем
2.200 K
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
2.77%
6-месячное изменение
37.18%
Годовое изменение
31.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.