通貨 / OPCH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OPCH: Option Care Health Inc
28.41 USD 0.38 (1.36%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPCHの今日の為替レートは、1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり28.00の安値と28.56の高値で取引されました。
Option Care Health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPCH News
- リテルフューズ株、52週間高値の271.81ドルを記録
- He Flipped A $140,000 Home, Launched A $175,000 Startup, Then Sold It For $12.5 Million — Now He Coaches His Kids' Soccer Team - Option Care Health (NASDAQ:OPCH)
- Stock Market Today: Hims & Hers Tumbles 12% on Revenue Miss Despite 73% Growth
- Option Care Health, Inc. (OPCH): A Bull Case Theory
- Option Care (OPCH) Q2 Revenue Jumps 15%
- Option Care Health stock price target raised to $38 by JMP on strong Q2
- Option Care Health beats Q2 estimates with 15.4% revenue growth
- Option Care (OPCH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Option Care Health earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Thrivent Mid Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- 10 Under-the-Radar Healthcare Stocks With Incredible Growth Potential
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Option Care Health to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- UBS reiterates buy rating on Option Care Health stock amid UnitedHealth concerns
- Citizens JMP reiterates Option Care Health stock rating on industry scale
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Option Care Health at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Madison Small Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- John Hancock Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary (JCCAX)
- KabaFusion expands with Coram site acquisitions, OPCH target at $36
- Veracyte Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
1日のレンジ
28.00 28.56
1年のレンジ
21.39 35.54
- 以前の終値
- 28.03
- 始値
- 28.00
- 買値
- 28.41
- 買値
- 28.71
- 安値
- 28.00
- 高値
- 28.56
- 出来高
- 4.519 K
- 1日の変化
- 1.36%
- 1ヶ月の変化
- -0.77%
- 6ヶ月の変化
- -19.88%
- 1年の変化
- -10.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K