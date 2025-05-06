货币 / OPCH
OPCH: Option Care Health Inc
27.88 USD 0.32 (1.16%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OPCH汇率已更改1.16%。当日，交易品种以低点27.68和高点28.17进行交易。
关注Option Care Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OPCH新闻
日范围
27.68 28.17
年范围
21.39 35.54
- 前一天收盘价
- 27.56
- 开盘价
- 28.00
- 卖价
- 27.88
- 买价
- 28.18
- 最低价
- 27.68
- 最高价
- 28.17
- 交易量
- 1.401 K
- 日变化
- 1.16%
- 月变化
- -2.62%
- 6个月变化
- -21.38%
- 年变化
- -11.86%
