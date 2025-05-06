КотировкиРазделы
OPCH: Option Care Health Inc

27.56 USD 0.33 (1.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPCH за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.30, а максимальная — 27.95.

Следите за динамикой Option Care Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.30 27.95
Годовой диапазон
21.39 35.54
Предыдущее закрытие
27.89
Open
27.94
Bid
27.56
Ask
27.86
Low
27.30
High
27.95
Объем
4.609 K
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
-3.74%
6-месячное изменение
-22.28%
Годовое изменение
-12.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.