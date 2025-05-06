Валюты / OPCH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OPCH: Option Care Health Inc
27.56 USD 0.33 (1.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPCH за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.30, а максимальная — 27.95.
Следите за динамикой Option Care Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OPCH
- Акции Littelfuse достигли 52-недельного максимума в $271,81
- He Flipped A $140,000 Home, Launched A $175,000 Startup, Then Sold It For $12.5 Million — Now He Coaches His Kids' Soccer Team - Option Care Health (NASDAQ:OPCH)
- Stock Market Today: Hims & Hers Tumbles 12% on Revenue Miss Despite 73% Growth
- Option Care Health, Inc. (OPCH): A Bull Case Theory
- Option Care (OPCH) Q2 Revenue Jumps 15%
- Option Care Health stock price target raised to $38 by JMP on strong Q2
- Option Care Health beats Q2 estimates with 15.4% revenue growth
- Option Care (OPCH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Option Care Health earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Thrivent Mid Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- 10 Under-the-Radar Healthcare Stocks With Incredible Growth Potential
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Option Care Health to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- UBS reiterates buy rating on Option Care Health stock amid UnitedHealth concerns
- Citizens JMP reiterates Option Care Health stock rating on industry scale
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Option Care Health at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Madison Small Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- John Hancock Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary (JCCAX)
- KabaFusion expands with Coram site acquisitions, OPCH target at $36
- Veracyte Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
Дневной диапазон
27.30 27.95
Годовой диапазон
21.39 35.54
- Предыдущее закрытие
- 27.89
- Open
- 27.94
- Bid
- 27.56
- Ask
- 27.86
- Low
- 27.30
- High
- 27.95
- Объем
- 4.609 K
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -3.74%
- 6-месячное изменение
- -22.28%
- Годовое изменение
- -12.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.