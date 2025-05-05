Moedas / OPCH
OPCH: Option Care Health Inc
28.35 USD 0.32 (1.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPCH para hoje mudou para 1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.00 e o mais alto foi 28.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Option Care Health Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OPCH Notícias
Faixa diária
28.00 28.37
Faixa anual
21.39 35.54
- Fechamento anterior
- 28.03
- Open
- 28.00
- Bid
- 28.35
- Ask
- 28.65
- Low
- 28.00
- High
- 28.37
- Volume
- 186
- Mudança diária
- 1.14%
- Mudança mensal
- -0.98%
- Mudança de 6 meses
- -20.05%
- Mudança anual
- -10.37%
