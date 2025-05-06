통화 / OPCH
OPCH: Option Care Health Inc
28.31 USD 0.10 (0.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPCH 환율이 오늘 -0.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.02이고 고가는 28.44이었습니다.
Option Care Health Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OPCH News
- Littelfuse(LFUS), 52주 신고가 271.81달러 기록
- He Flipped A $140,000 Home, Launched A $175,000 Startup, Then Sold It For $12.5 Million — Now He Coaches His Kids' Soccer Team - Option Care Health (NASDAQ:OPCH)
- Stock Market Today: Hims & Hers Tumbles 12% on Revenue Miss Despite 73% Growth
- Option Care Health, Inc. (OPCH): A Bull Case Theory
- Option Care (OPCH) Q2 Revenue Jumps 15%
- Option Care Health stock price target raised to $38 by JMP on strong Q2
- Option Care Health beats Q2 estimates with 15.4% revenue growth
- Option Care (OPCH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Option Care Health earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Thrivent Mid Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- 10 Under-the-Radar Healthcare Stocks With Incredible Growth Potential
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Option Care Health to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- UBS reiterates buy rating on Option Care Health stock amid UnitedHealth concerns
- Citizens JMP reiterates Option Care Health stock rating on industry scale
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Option Care Health at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Madison Small Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- John Hancock Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary (JCCAX)
- KabaFusion expands with Coram site acquisitions, OPCH target at $36
- Veracyte Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
일일 변동 비율
28.02 28.44
년간 변동
21.39 35.54
- 이전 종가
- 28.41
- 시가
- 28.25
- Bid
- 28.31
- Ask
- 28.61
- 저가
- 28.02
- 고가
- 28.44
- 볼륨
- 4.833 K
- 일일 변동
- -0.35%
- 월 변동
- -1.12%
- 6개월 변동
- -20.16%
- 년간 변동율
- -10.50%
