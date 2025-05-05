KurseKategorien
OPCH: Option Care Health Inc

28.41 USD 0.38 (1.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPCH hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.00 bis zu einem Hoch von 28.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Option Care Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.00 28.56
Jahresspanne
21.39 35.54
Vorheriger Schlusskurs
28.03
Eröffnung
28.00
Bid
28.41
Ask
28.71
Tief
28.00
Hoch
28.56
Volumen
4.519 K
Tagesänderung
1.36%
Monatsänderung
-0.77%
6-Monatsänderung
-19.88%
Jahresänderung
-10.18%
