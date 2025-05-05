Währungen / OPCH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OPCH: Option Care Health Inc
28.41 USD 0.38 (1.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPCH hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.00 bis zu einem Hoch von 28.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Option Care Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPCH News
- He Flipped A $140,000 Home, Launched A $175,000 Startup, Then Sold It For $12.5 Million — Now He Coaches His Kids' Soccer Team - Option Care Health (NASDAQ:OPCH)
- Stock Market Today: Hims & Hers Tumbles 12% on Revenue Miss Despite 73% Growth
- Option Care Health, Inc. (OPCH): A Bull Case Theory
- Option Care (OPCH) Q2 Revenue Jumps 15%
- Option Care Health stock price target raised to $38 by JMP on strong Q2
- Option Care Health beats Q2 estimates with 15.4% revenue growth
- Option Care (OPCH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Option Care Health earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Thrivent Mid Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- 10 Under-the-Radar Healthcare Stocks With Incredible Growth Potential
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Option Care Health to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- UBS reiterates buy rating on Option Care Health stock amid UnitedHealth concerns
- Citizens JMP reiterates Option Care Health stock rating on industry scale
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Option Care Health at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Madison Small Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- John Hancock Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary (JCCAX)
- KabaFusion expands with Coram site acquisitions, OPCH target at $36
- Veracyte Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Progyny Stock Sees RS Rating Improve To 73
Tagesspanne
28.00 28.56
Jahresspanne
21.39 35.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.03
- Eröffnung
- 28.00
- Bid
- 28.41
- Ask
- 28.71
- Tief
- 28.00
- Hoch
- 28.56
- Volumen
- 4.519 K
- Tagesänderung
- 1.36%
- Monatsänderung
- -0.77%
- 6-Monatsänderung
- -19.88%
- Jahresänderung
- -10.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K