クォートセクション
通貨 / LSCC
LSCC: Lattice Semiconductor Corporation

71.64 USD 4.72 (7.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LSCCの今日の為替レートは、7.05%変化しました。日中、通貨は1あたり67.63の安値と72.20の高値で取引されました。

Lattice Semiconductor Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
67.63 72.20
1年のレンジ
34.68 72.20
以前の終値
66.92
始値
68.17
買値
71.64
買値
71.94
安値
67.63
高値
72.20
出来高
9.673 K
1日の変化
7.05%
1ヶ月の変化
11.62%
6ヶ月の変化
37.61%
1年の変化
33.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K