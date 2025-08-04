KurseKategorien
LSCC
LSCC: Lattice Semiconductor Corporation

71.64 USD 4.72 (7.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LSCC hat sich für heute um 7.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.63 bis zu einem Hoch von 72.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lattice Semiconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
67.63 72.20
Jahresspanne
34.68 72.20
Vorheriger Schlusskurs
66.92
Eröffnung
68.17
Bid
71.64
Ask
71.94
Tief
67.63
Hoch
72.20
Volumen
9.673 K
Tagesänderung
7.05%
Monatsänderung
11.62%
6-Monatsänderung
37.61%
Jahresänderung
33.86%
