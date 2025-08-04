Währungen / LSCC
LSCC: Lattice Semiconductor Corporation
71.64 USD 4.72 (7.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LSCC hat sich für heute um 7.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.63 bis zu einem Hoch von 72.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lattice Semiconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
67.63 72.20
Jahresspanne
34.68 72.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.92
- Eröffnung
- 68.17
- Bid
- 71.64
- Ask
- 71.94
- Tief
- 67.63
- Hoch
- 72.20
- Volumen
- 9.673 K
- Tagesänderung
- 7.05%
- Monatsänderung
- 11.62%
- 6-Monatsänderung
- 37.61%
- Jahresänderung
- 33.86%
