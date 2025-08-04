Dövizler / LSCC
LSCC: Lattice Semiconductor Corporation
72.14 USD 0.50 (0.70%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LSCC fiyatı bugün 0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.93 ve Yüksek fiyatı olarak 72.75 aralığında işlem gördü.
Lattice Semiconductor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
69.93 72.75
Yıllık aralık
34.68 72.75
- Önceki kapanış
- 71.64
- Açılış
- 72.08
- Satış
- 72.14
- Alış
- 72.44
- Düşük
- 69.93
- Yüksek
- 72.75
- Hacim
- 10.638 K
- Günlük değişim
- 0.70%
- Aylık değişim
- 12.40%
- 6 aylık değişim
- 38.57%
- Yıllık değişim
- 34.79%
21 Eylül, Pazar