IMUX: Immunic Inc
0.84 USD 0.01 (1.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMUXの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり0.82の安値と0.85の高値で取引されました。
Immunic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMUX News
- Immunic receives patent for multiple sclerosis treatment dose strengths
- Immunic at H.C. Wainwright: Vidofludimus Calcium’s Promise in MS
- B.Riley lowers Immunic stock price target to $4 as catalyst-rich period approaches
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Immunic stock, citing positive MS data
- Immunic (IMUX) Q2 Loss Widens 25%
- Immunic board authorizes up to 35 million stock appreciation rights for employees
- Immunic reports low disability worsening rates in MS drug trial
- Immunic Post-Readout: Reiterating Strong Buy As Big Drop Appears Unwarranted (NASDAQ:IMUX)
- Immunic at Jefferies Conference: Promising MS Drug Insights
- Immunic Announces Completion of Enrollment for Both Phase 3 ENSURE Trials in Relapsing MS and Presents Additional Data Underlining Positive Outcome of Phase 2 CALLIPER Trial in Progressive MS
- Immunic, Inc. Announces Closing of Oversubscribed $65 Million Underwritten Public Offering
- Immunic to Participate in Investor, Scientific and Industry Conferences in June
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Immunic Inc. prices $65 million public offering
- Immunic announces public offering of warrants to fund trials
1日のレンジ
0.82 0.85
1年のレンジ
0.56 1.73
- 以前の終値
- 0.83
- 始値
- 0.83
- 買値
- 0.84
- 買値
- 1.14
- 安値
- 0.82
- 高値
- 0.85
- 出来高
- 710
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- 2.44%
- 6ヶ月の変化
- -25.66%
- 1年の変化
- -49.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K