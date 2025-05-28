Valute / IMUX
IMUX: Immunic Inc
0.85 USD 0.01 (1.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMUX ha avuto una variazione del 1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.86.
Segui le dinamiche di Immunic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IMUX News
- Immunic receives patent for multiple sclerosis treatment dose strengths
- Immunic at H.C. Wainwright: Vidofludimus Calcium’s Promise in MS
- B.Riley lowers Immunic stock price target to $4 as catalyst-rich period approaches
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Immunic stock, citing positive MS data
- Immunic (IMUX) Q2 Loss Widens 25%
- Immunic board authorizes up to 35 million stock appreciation rights for employees
- Immunic reports low disability worsening rates in MS drug trial
- Immunic Post-Readout: Reiterating Strong Buy As Big Drop Appears Unwarranted (NASDAQ:IMUX)
- Immunic at Jefferies Conference: Promising MS Drug Insights
- Immunic Announces Completion of Enrollment for Both Phase 3 ENSURE Trials in Relapsing MS and Presents Additional Data Underlining Positive Outcome of Phase 2 CALLIPER Trial in Progressive MS
- Immunic, Inc. Announces Closing of Oversubscribed $65 Million Underwritten Public Offering
- Immunic to Participate in Investor, Scientific and Industry Conferences in June
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Immunic Inc. prices $65 million public offering
- Immunic announces public offering of warrants to fund trials
Intervallo Giornaliero
0.82 0.86
Intervallo Annuale
0.56 1.73
- Chiusura Precedente
- 0.84
- Apertura
- 0.84
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Minimo
- 0.82
- Massimo
- 0.86
- Volume
- 548
- Variazione giornaliera
- 1.19%
- Variazione Mensile
- 3.66%
- Variazione Semestrale
- -24.78%
- Variazione Annuale
- -48.48%
21 settembre, domenica