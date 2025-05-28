QuotazioniSezioni
Valute / IMUX
Tornare a Azioni

IMUX: Immunic Inc

0.85 USD 0.01 (1.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IMUX ha avuto una variazione del 1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.86.

Segui le dinamiche di Immunic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMUX News

Intervallo Giornaliero
0.82 0.86
Intervallo Annuale
0.56 1.73
Chiusura Precedente
0.84
Apertura
0.84
Bid
0.85
Ask
1.15
Minimo
0.82
Massimo
0.86
Volume
548
Variazione giornaliera
1.19%
Variazione Mensile
3.66%
Variazione Semestrale
-24.78%
Variazione Annuale
-48.48%
21 settembre, domenica