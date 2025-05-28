Moedas / IMUX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IMUX: Immunic Inc
0.83 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMUX para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.82 e o mais alto foi 0.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Immunic Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMUX Notícias
- Immunic receives patent for multiple sclerosis treatment dose strengths
- Immunic at H.C. Wainwright: Vidofludimus Calcium’s Promise in MS
- B.Riley lowers Immunic stock price target to $4 as catalyst-rich period approaches
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Immunic stock, citing positive MS data
- Immunic (IMUX) Q2 Loss Widens 25%
- Immunic board authorizes up to 35 million stock appreciation rights for employees
- Immunic reports low disability worsening rates in MS drug trial
- Immunic Post-Readout: Reiterating Strong Buy As Big Drop Appears Unwarranted (NASDAQ:IMUX)
- Immunic at Jefferies Conference: Promising MS Drug Insights
- Immunic Announces Completion of Enrollment for Both Phase 3 ENSURE Trials in Relapsing MS and Presents Additional Data Underlining Positive Outcome of Phase 2 CALLIPER Trial in Progressive MS
- Immunic, Inc. Announces Closing of Oversubscribed $65 Million Underwritten Public Offering
- Immunic to Participate in Investor, Scientific and Industry Conferences in June
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Immunic Inc. prices $65 million public offering
- Immunic announces public offering of warrants to fund trials
Faixa diária
0.82 0.85
Faixa anual
0.56 1.73
- Fechamento anterior
- 0.83
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.82
- High
- 0.85
- Volume
- 547
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- -26.55%
- Mudança anual
- -49.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh