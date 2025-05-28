Devises / IMUX
IMUX: Immunic Inc
0.85 USD 0.01 (1.19%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMUX a changé de 1.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.82 et à un maximum de 0.86.
Suivez la dynamique Immunic Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IMUX Nouvelles
- Immunic receives patent for multiple sclerosis treatment dose strengths
- Immunic at H.C. Wainwright: Vidofludimus Calcium’s Promise in MS
- B.Riley lowers Immunic stock price target to $4 as catalyst-rich period approaches
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Immunic stock, citing positive MS data
- Immunic (IMUX) Q2 Loss Widens 25%
- Immunic board authorizes up to 35 million stock appreciation rights for employees
- Immunic reports low disability worsening rates in MS drug trial
- Immunic Post-Readout: Reiterating Strong Buy As Big Drop Appears Unwarranted (NASDAQ:IMUX)
- Immunic at Jefferies Conference: Promising MS Drug Insights
- Immunic Announces Completion of Enrollment for Both Phase 3 ENSURE Trials in Relapsing MS and Presents Additional Data Underlining Positive Outcome of Phase 2 CALLIPER Trial in Progressive MS
- Immunic, Inc. Announces Closing of Oversubscribed $65 Million Underwritten Public Offering
- Immunic to Participate in Investor, Scientific and Industry Conferences in June
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Immunic Inc. prices $65 million public offering
- Immunic announces public offering of warrants to fund trials
Range quotidien
0.82 0.86
Range Annuel
0.56 1.73
- Clôture Précédente
- 0.84
- Ouverture
- 0.84
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Plus Bas
- 0.82
- Plus Haut
- 0.86
- Volume
- 548
- Changement quotidien
- 1.19%
- Changement Mensuel
- 3.66%
- Changement à 6 Mois
- -24.78%
- Changement Annuel
- -48.48%
20 septembre, samedi