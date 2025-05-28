Валюты / IMUX
IMUX: Immunic Inc
0.82 USD 0.05 (6.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMUX за сегодня изменился на 6.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78, а максимальная — 0.82.
Следите за динамикой Immunic Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IMUX
- Immunic receives patent for multiple sclerosis treatment dose strengths
- Immunic at H.C. Wainwright: Vidofludimus Calcium’s Promise in MS
- B.Riley lowers Immunic stock price target to $4 as catalyst-rich period approaches
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Immunic stock, citing positive MS data
- Immunic (IMUX) Q2 Loss Widens 25%
- Immunic board authorizes up to 35 million stock appreciation rights for employees
- Immunic reports low disability worsening rates in MS drug trial
- Immunic Post-Readout: Reiterating Strong Buy As Big Drop Appears Unwarranted (NASDAQ:IMUX)
- Immunic at Jefferies Conference: Promising MS Drug Insights
- Immunic Announces Completion of Enrollment for Both Phase 3 ENSURE Trials in Relapsing MS and Presents Additional Data Underlining Positive Outcome of Phase 2 CALLIPER Trial in Progressive MS
- Immunic, Inc. Announces Closing of Oversubscribed $65 Million Underwritten Public Offering
- Immunic to Participate in Investor, Scientific and Industry Conferences in June
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Immunic Inc. prices $65 million public offering
- Immunic announces public offering of warrants to fund trials
Дневной диапазон
0.78 0.82
Годовой диапазон
0.56 1.73
- Предыдущее закрытие
- 0.77
- Open
- 0.79
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Low
- 0.78
- High
- 0.82
- Объем
- 633
- Дневное изменение
- 6.49%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -27.43%
- Годовое изменение
- -50.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.