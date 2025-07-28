通貨 / CPRX
CPRX: Catalyst Pharmaceuticals Inc
20.40 USD 0.38 (1.90%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPRXの今日の為替レートは、1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり20.00の安値と20.41の高値で取引されました。
Catalyst Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CPRX News
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- バンク・オブ・アメリカ、反発の可能性がある13のSMID株を列挙
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Catalyst Pharmaceuticals at Cantor Conference: Strategic Focus on Rare Diseases
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Strong Value Stock
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Stifel reiterates Buy rating on Crescent Biopharma stock at $28 target
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- Catalyst settles patent dispute with Lupin over FIRDAPSE
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Here's Why Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Strong Growth Stock
- Why Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Catalyst Pharmaceuticals: A Developing Story That's Cheap Enough (NASDAQ:CPRX)
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Catalyst (CPRX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Catalyst Pharmaceuticals earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Catalyst Pharmaceutics to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Are Investors Undervaluing Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) Right Now?
- Don't Give Up Hope, Value Investors
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- CPRX vs. NBIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
1日のレンジ
20.00 20.41
1年のレンジ
19.15 26.58
- 以前の終値
- 20.02
- 始値
- 20.25
- 買値
- 20.40
- 買値
- 20.70
- 安値
- 20.00
- 高値
- 20.41
- 出来高
- 3.099 K
- 1日の変化
- 1.90%
- 1ヶ月の変化
- -0.92%
- 6ヶ月の変化
- -16.15%
- 1年の変化
- 2.56%
