Dövizler / CPRX
CPRX: Catalyst Pharmaceuticals Inc
19.78 USD 0.62 (3.04%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPRX fiyatı bugün -3.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.75 ve Yüksek fiyatı olarak 20.38 aralığında işlem gördü.
Catalyst Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPRX haberleri
Günlük aralık
19.75 20.38
Yıllık aralık
19.15 26.58
- Önceki kapanış
- 20.40
- Açılış
- 20.38
- Satış
- 19.78
- Alış
- 20.08
- Düşük
- 19.75
- Yüksek
- 20.38
- Hacim
- 2.814 K
- Günlük değişim
- -3.04%
- Aylık değişim
- -3.93%
- 6 aylık değişim
- -18.70%
- Yıllık değişim
- -0.55%
21 Eylül, Pazar