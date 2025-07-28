Валюты / CPRX
CPRX: Catalyst Pharmaceuticals Inc
20.07 USD 0.31 (1.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPRX за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.71, а максимальная — 20.09.
Следите за динамикой Catalyst Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.71 20.09
Годовой диапазон
19.15 26.58
- Предыдущее закрытие
- 19.76
- Open
- 19.78
- Bid
- 20.07
- Ask
- 20.37
- Low
- 19.71
- High
- 20.09
- Объем
- 3.238 K
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- -2.53%
- 6-месячное изменение
- -17.51%
- Годовое изменение
- 0.90%
