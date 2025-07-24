통화 / CPRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CPRX: Catalyst Pharmaceuticals Inc
19.78 USD 0.62 (3.04%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPRX 환율이 오늘 -3.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.75이고 고가는 20.38이었습니다.
Catalyst Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPRX News
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Catalyst Pharmaceuticals at Cantor Conference: Strategic Focus on Rare Diseases
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Strong Value Stock
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Stifel reiterates Buy rating on Crescent Biopharma stock at $28 target
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- Catalyst settles patent dispute with Lupin over FIRDAPSE
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Here's Why Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Strong Growth Stock
- Why Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Catalyst Pharmaceuticals: A Developing Story That's Cheap Enough (NASDAQ:CPRX)
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Catalyst (CPRX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Catalyst Pharmaceuticals earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Catalyst Pharmaceutics to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Are Investors Undervaluing Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) Right Now?
- Don't Give Up Hope, Value Investors
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- CPRX vs. NBIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Here's Why Catalyst Pharmaceutical (CPRX) is a Strong Growth Stock
일일 변동 비율
19.75 20.38
년간 변동
19.15 26.58
- 이전 종가
- 20.40
- 시가
- 20.38
- Bid
- 19.78
- Ask
- 20.08
- 저가
- 19.75
- 고가
- 20.38
- 볼륨
- 2.814 K
- 일일 변동
- -3.04%
- 월 변동
- -3.93%
- 6개월 변동
- -18.70%
- 년간 변동율
- -0.55%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K