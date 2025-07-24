Währungen / CPRX
CPRX: Catalyst Pharmaceuticals Inc
20.40 USD 0.38 (1.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPRX hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.00 bis zu einem Hoch von 20.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Catalyst Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPRX News
Tagesspanne
20.00 20.41
Jahresspanne
19.15 26.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.02
- Eröffnung
- 20.25
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Tief
- 20.00
- Hoch
- 20.41
- Volumen
- 3.099 K
- Tagesänderung
- 1.90%
- Monatsänderung
- -0.92%
- 6-Monatsänderung
- -16.15%
- Jahresänderung
- 2.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K